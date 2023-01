Koop de Range Rover van Leo de Haas

Van een petrolhead, voor een petrolhead. Met de Range Rover van Leo de Haas kun je zegels sparen!

Nog voordat mensen zich kapot konden ergeren aan Wegmisbruikers!, was daar het aangenamere Blik op de Weg. Het format was simpel, een camerateam reed mee met een surveillance-team. In principe was dat altijd een Volvo met een roffelende vijfcilinder die dan de Golfjes, Opels en dikke Mercedessen achterna ging. Dan volgde er een kordate berisping van een diender met accent plus een bon en dingen ze weer verder.

Dit werd dan allemaal vastgelegd en verslagen door Leo de Haas. Hij was niet alleen de presentator, maar ook de producent van het programma. En het is niet alleen dat hij een programma over auto’s maakte, hij vond (en vindt!) auto’s gewoon heel erg tof. Dat blijkt wel uit de Range Rover die hij te koop heeft staan.

L322-generatie

Er zijn mensen die het nieuwste van het nieuwste wensen of zweren bij de Range Rover Classic, maar deze derde generatie Range Rover wordt bijzonder goed oud. Helemaal in deze specificatie is deze Land Rover erg fraai.

Het is namelijk een groene, de enige juiste kleur voor zo’n slagschip. Ook tof: de ramen zijn niet geblindeerd. Dat staat op deze auto al een heel stuk sympathieker. Ook kun je zien dat de Range Rover van Leo de Haas is voorzien van een een beige interieur.

Specs Range Rover van Leo de Haas

Dan de specs, het is een Range Rover uit 2003 op benzine, dus dat betekent automatisch dat er een 4.4 liter V8 in het vooronder ligt. Dit is de M62TUB44 V8 van BMW, die je ook tegenkwam in de 540i, 740i en X5 4.4i. Net zoals bij die modellen is de motor goed voor 286 pk aan vermogen en 440 Nm aan koppel.

Is er dan helemaal geen dissonant? Nou, een klein dingetje dan. De wielen zijn de 20 inch ‘Stormer’-velgen en horen thuis op een Range Rover Sport. Ze misstaan overigens totaal niet en alleen bij nerds met een OCD wekt het weerstand op. Oh, en het is een pre-faceliftmodel met een facelift-neus.

De prijs van al dit moois? 13.995 euro. Wel handig, het is een exemplaar uit 2003, dus je kan ‘m als youngtimer rijden. Gezien het verbruik, de onderhoudskosten, motorrijtuigenbelasting en verzekeringskosten is dat nog best handig. De advertentie kun je hier bekijken.

