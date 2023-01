Vettel en Hamilton waren twee maal bijna teammaten

Vettel is (voorlopig?) klaar met de Formule 1. Hamilton gaat nog even door. Twee keer waren de twee meervoudig kampioenen bijna teammaten.

Sebastian Vettel heeft waarschijnlijk zijn laatste F1 race gereden. We zeggen waarschijnlijk, want VET is inmiddels 35 jaar oud. Alonso en Hamilton laten zien dat hij dus in principe nog een paar jaartjes mee zou kunnen, mocht hij willen. Echter zien we Seb niet per se een comeback maken zoals zijn generatie- en landgenoot Hülkenberg dat dit jaar doet. De woke Duitser en de Formule 1 zijn de laatste jaren een beetje uit elkaar gegroeid, zo lijkt het.

Want hoewel Sebastian in de tweede seizoenshelft bij vlagen liet zien dat hij mannen als Stroll nog steeds de oren kan wassen, liggen zijn echte gloriedagen in de sport alweer zo’n tien jaar in het verleden. Vettel was destijds dan ook de jongste kampioen ooit, dus dan heb je dat. Toen de man uit Heppenheim in 2013 zijn vierde kampioenschap pakte, had echter niemand vermoedelijk gedacht dat hij nooit meer een extra titel zou pakken.

In 2014 begon echter het tijdperk van Hamilton en Mercedes. Hamilton is een paar jaartjes ouder dan Vettel en eigenlijk was de Duitser min of meer zijn opvolger. Letterlijk, in de Formule 3. Vettel volgde daar Hamilton op in het dominante team van ASM. Met iets minder succes dan HAM overigens. Uiteraard was de Brit ook in 2008 al kampioen geworden in de koningsklasse. Maar het hele grote succes volgde vanaf 2014.

Vettel moest als viervoudig kampioen met lede ogen toezien dat hij bij Red Bull en Ferrari geen kans maakte tegen de zilvervloot. In 2017 en 2018 kwam hij nog enigszins in de buurt. Zo was het even de vraag ‘wie pakt zijn vijfde dit jaar, Hamilton of Vettel’. Maar foutjes, iets te weinig pace en af en toe een geslaagde update bij Mercedes zorgden uiteindelijk voor de knik bij VET. In 2019 werd hij verslagen door Leclerc en wist de wereld dat peak Vettel de periode bij Toro Rosso en Red Bull Racing was geweest. In die -toen nog veel lichtere- auto’s kwam de Duitser extra goed uit de verf.

Nu het voorbij is, is het natuurlijk tijd om te dagdromen over wat had kunnen zijn. En wat blijkt: twee maal waren Vettel en Hamilton dichtbij het zijn van teammaten in de Formule 1. De eerste keer was in 2013. Hamilton had in 2010, 2011 en 2012 een vrij zware kluif gehad aan Jenson Button. Zijn contract bij McLaren liep af. Vettel had zijn derde titel op rij gepakt. Teammaat Webber leek aan de ene kant geen uitdaging meer voor de Duitser en aan de andere kant was er soms ook duidelijk wrevel tussen de Ozzie en de Duitser.

Naar verluidt heeft Red Bull Hamilton destijds een contract voorgelegd voor drie jaar, met een gage van 15 miljoen Pond per jaar. Nu lijkt dat weinig, toen was het een vrij ordentelijke vergoeding. Hamilton koos echter voor Mercedes. In 2013 zal dat waarschijnlijk nog niet de juiste beslissing zijn geleken. Vettel pakte nogmaals dominant de titel met 13 overwinningen, waaronder 9 op rij richting het eind van het seizoen. Maar goed, we weten dus wat er vanaf 2014 is gebeurd en daar zal Hamilton geen spijt van hebben.

Andersom had Vettel naar eigen zeggen ook ooit een lijntje op een kans bij Mercedes. Tegenover The Mirror zegt VET dat hij daarover gesproken heeft met wijlen Niki Lauda:

I spoke with Niki. But to be honest, it was halfway through the Ferrari period. Obviously it would have been a big deal, because Lewis was their number one and I’m not sure whether they would have liked to have us both in the team. But I also didn’t have great interest at that time, because I was so committed to Ferrari. That was my dream to make that thing work, so you talk to each other but it wasn’t really serious. I think it would have been a great challenge and I think I would have enjoyed that but it just wasn’t meant to be. My focus was to win with Ferrari. I didn’t want to change team and win with Mercedes, but it just didn’t happen. I am cool with that. I think I would have enjoyed racing with Lewis, we get along really well and our moment was the 2017 Azerbaijan Grand Prix, where we had maybe what you would call nowadays a misunderstanding! Sebastian Vettel, bleef trouw aan Ferrari

Waarvan akte. Nu denk ik persoonlijk dat Hamilton Vettel had afgedroogd. Maar, wie denk jij dat een onderling duel gewonnen zou hebben? Laat het weten, in de comments!