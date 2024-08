Autoblog Video: Mercedes Vision EQXX, EV met 1.000+ km bereik

We mochten met een wel heel aparte Mercedes meerijden, namelijk de Vision EQXX.

Een elektrische auto met een actieradius van meer dan 1.000 kilometer! Hoe dat zit check je in deze bijzondere video.

Autofabrikanten staan geregeld op beurzen met bijzondere concept cars. Vaak blijft het daarbij, met op papier indrukwekkende specificaties. Mercedes-Benz gaat een stapje verder. Niet alleen is de Vision EQXX een echte auto, die echt meer dan 1.000 kilometer elektrisch kan rijden. We mogen zelfs meerijden in een ritje van Brussel naar Nijkerk.