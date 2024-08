Audi RS6 (C8) duikt onder psychologische grens

Een koopje, de laatste generatie Audi RS6 (C8) op Marktplaats.

Nou, een koopje wil ik het niet noemen. Toch is het noemenswaardig dat de RS6 generatie C8 inmiddels onder de 100.000 euro is gedoken op Marktplaats.nl. Dat is ook weer goed nieuws voor autoliefhebbers die een generatie daaronder shoppen. Voor minder dan 50 mille is ook wel een RS6 C7 te vinden. Met behoorlijk wat kilometers, dat dan weer wel.

De Audi RS6 (C8) is weer een klap moderner in vergelijking met zijn voorganger. Met de nieuwste snufjes en digitalisatie, maar nog net voor het tijdperk bemoeienis van de Europese Unie. Zoals dit exemplaar uit 2019, die dus onder de psychologische grens van 100.000 euro is gedoken.

Aan dit exemplaar hing in 2019 een nieuwprijs van 232.739 euro. Koning afschrijving heeft zijn werk keurig gedaan, inmiddels kun je deze Audi in 2024 oppikken voor 99.995 euro! De kilometerstand is met 117.964 ook niet gigantisch. Een stationwagen waar je nog jaren rijplezier aan kunt beleven.

Het is nog steeds een fraaie familiewagen om te zien. Een beetje fantasieloos misschien, in deze donkere kleur met donkere velgen. Ach, een wrapje doet wonderen.

Deze generatie Audi RS6 (C8) op Marktplaats is uitgerust met de 4.0 TFSI V8, goed voor 600 pk en 800 Nm aan koppel. Met een 0-100 tijd van 3,6 seconden en een topsnelheid van 305 km/u kun je eigenlijk niet klagen. Ja, over het verbruik misschien. De achtcilinder lust wel een slokje.

Hij is groot, ruim, de buitenwereld ziet het als een ‘dikke Audi’ en daardoor kun je overal wel voor de dag komen. Als je het geduld én de spaarkracht hebt is het misschien beter om nog eens 50 mille bij te sparen. Dan kun je deze RS6 laten staan en shoppen voor een nieuwe BMW M5 Touring. Ook een V8, maar dankzij een elektromotor ook nog elektrisch te rijden. Op zo’n M5 moet je dan weer maanden wachten, deze RS6 is morgen al te rijden. Bij wijze van spreken.