Mercedes EQXX rijdt 1.200 km op één lading, in de praktijk

Mercedes is helemaal vanuit Stuttgart naar Silverstone gereden en wat denk je? Ze hoefden niet één keer op te laden.

Stel je voor: 1.000 km rijden zonder op te hoeven laden. Dat is de droom als het om elektrische auto’s gaat. Als dat mogelijk is zijn alle verstokte benzine- en dieselrijders meteen om. Oké, dat misschien niet, maar met 1.000 km range is het actieradius-argument wel van tafel.

Een praktijkrange van 1.000 km is aan de ene kant nog toekomstmuziek, maar het is zeker wel haalbaar. Dat bewees Mercedes in april met de Vision EQXX, door 1.008 km op één lading te rijden. Daarmee hadden ze nipt de magische grens van 1.000 km doorbroken.

Heeft Mercedes daarmee het uiterste uit de EQXX geperst? Nee, want ze gaan er nu nog eens dunnetjes overheen. Mercedes bracht namelijk een bezoekje aan Silverstone. Vanuit Stuttgart is dan een tripje van 1.202 km.

Je raadt het al: de Vision EQXX heeft deze trip volbracht zonder tussendoor op te laden. Daarmee heeft het prototype zijn eigen record van eerder dit jaar verbroken. Dat is onder meer te danken aan het jaargetijde, want de temperaturen zijn nu toch een stukje gunstiger dan in april.

De EQXX heeft in totaal 14 en een half uur gedaan over de reis. Een snelle rekensom leert dat de gemiddelde snelheid op zo’n 83 km/u lag. Ze hebben dus niet lopen stampen op de Autobahn. Toch is de 140 km/u aangetikt, want Nyck de Vries is er mee op Silverstone geweest. En ja, dat was ook nog op dezelfde acculading.

Over de accu gesproken: die is 100 kWh groot. De accucapaciteit is daarmee vergelijkbaar met die van de EQS. De accu van de EQXX is alleen een stuk compacter en lichter. Én efficiënter, zo blijkt.

Mercedes heeft hiermee een leuke prestatie neergezet, maar de vraag is: wat hebben we hier als consument aan? Voorlopig niet zoveel, want de Vision EQXX is vooral een experimentele auto. We moeten dus niet direct een productieversie verwachten. Wél liet Mercedes weten dat deze technologie in 2024 zijn opwachting zal maken in een productieauto. We zijn heel benieuwd of die ook enkeltje Stuttgart-Silverstone op één lading kan doen.