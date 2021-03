Moderne Opel Manta is letterlijk en figuurlijk groen - Autoblog.nl

Deze Opel Manta is perfect voor New Kids Electro: de politiek correcte remake van New Kids.

Bij een groene Opel Manta denk je waarschijnlijk vooral aan Maaskantje, happy hardcore op standje gehoorschade en bepaalde Brabantse krachttermen. Daar zal Opel New Kids waarschijnlijk niet heel dankbaar voor zijn. Het merk laat de eerste glimp zien van een Opel Manta die wel de juiste associaties op moet roepen. Deze is namelijk volledig elektrisch.

Voor een Opel coupé is vandaag de dag helaas niet meer zoveel animo. Vandaar dat de nieuwe Astra er niet meer als driedeurs is. In de jaren ’70 was dat anders: van de Manta A werden in vijf jaar tijd bijna 500.000 stuks aan de man gebracht. De Manta B was niet minder succesvol en ook langer in productie. Daarvan werden er zodoende 738.244 verkocht.

Opel is de Manta nog niet vergeten: het merk is van plan alle modellen een vleugje Manta mee te geven met het nieuwe familiegezicht. Ze zijn al beginnen met de compleet nieuwe Opel Mokka en de vernieuwde Crossland. Op de laatste oogt het nieuwe front wat minder goed dan op de eerste, maar dat komt omdat de Crossland nog volgens de oude designtaal is ontworpen.

Het retrofront an sich oogt in ieder geval heel strak. Je vraagt je dan af: hoe zou een moderne Opel Manta eruitzien? Daar gaan we binnenkort het antwoord op krijgen. Of eigenlijk nu al een beetje, want de Duitsers laten al een eerste afbeelding zien.

De creatie heet Manta GSe ElektroMOD en dan weet je dus meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Het is dus een elektrische restomod op basis van de Manta A. Details geeft Opel nog niet prijs, maar de Manta zal er vast niet op achteruit gaan qua vermogen en snelheid.

Naast de aandrijflijn wordt ook het design gemoderniseerd. Afgaande op de eerste afbeelding krijgt de Manta GSe in ieder geval het nieuwe familiefront (inclusief zwarte motorkap) en moderne velgen. Het interieur blijft ook niet intact, want Opel belooft een digitale cockpit.

Waarschijnlijk is de elektrische Opel Manta een eenmalige actie, maar desondanks is het wel een leuk project. Alhoewel de jongens uit Maaskantje er waarschijnlijk op zouden spugen.