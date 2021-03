Veelbelovende Tesla-uitdagers alweer bijna uitgespeeld? - Autoblog.nl

Niet alleen Nikola Motors is ‘weggepest’. Lordstown Motors wordt wellicht wordt de volgende.

Op een of andere manier zijn er diverse fabrikanten heel erg bezig met de elektrische pick-up. Ondanks dat de gemiddelde pick-up bestuurder redelijk conservatief is qua milieutechnische opvattingen, denken veel fabrikanten dat dit marktsegment heel erg heet gaat worden.

Op een gegeven moment zullen ook die klanten om (moeten) gaan. Een van de redenen waarom er zoveel merken op azen: het is een enorm grote markt. Ford verkoopt ongeveer een miljoen van de F-150 op jaarbasis. Het feit dat RAM er in 2020 meer dan een half miljoen van heeft verkocht, betekent dat Stellantis een beetje bestaansrecht heeft.

Lordstown Motors

Een van die nieuwkomers is Lordstown Motors. Naast Rivian, Hummer en Tesla proberen zij voet aan de grond te krijgen in de pick-up markt. In de oude GM-fabriek moeten binnenkort elektrische pick-ups van de band gaan rollen. Ondanks dat de aandelen geen Tesla-esque hoogtes bereikten, viel het niet tegen voor een bedrag dat nog niets geproduceerd (en gepresteerd) heeft.

Maar het ziet er naar uit dat we het nooit zullen ween. Hindenburg Research heeft namelijk onderzoek gedaan naar de optimisten van Lordstown. Wat bleek: ze waren veel te optimistisch. Sterker nog, je zou kunnen spreken van misleidend. Alle orders die Lordstown ontvangen zou hebben, komen bij henzelf vandaan. De grote man achter Lordstown, de CEO Steve Burns, wordt door quotes van medewerkers aan Hindenburg Research omschreven als een ‘con man’ (ludiek vertaald: praatjesmaker).

Hindenburg Research

Nu kun je je afvragen, wat maakt zijn onderzoekje nu uit? Welnu, de markt heeft erop gereageerd en het aandeel zakte meteen. Dat niet alleen, Hindenburg Research staat bekend als een solide bureau. Destijds hebben ze met hun onderzoek ook Nikola Motors naar de afgrond weten te brengen. Althans, ze brachten aan het licht dat die organisatie op losse schroeven stond. Het lijkt erop dat het nu niet anders is.

Lordstown CEO Steve Burns heeft bij de Wall Street Journal gereageerd op de kwestie. Volgens hem staat het 11-pagina dikke/dunne rapport vol met halve waarheden en leugens. Volgens heb moeten de 100.000 pre-orders niet gezien worden als 100.000 verkopen voor de Endurance-pickup. Ook geeft Burns aan dat de bedrijfswagen van Lordstown geen vertraging heeft opgelopen.

Een beetje wrang is het wel, want er worden geen bewijzen geleverd vanuit de kant van Lordstown. Ook heeft het bedrijf nog niet formeel gereageerd.

Via: The Drive.