Autoblog website werkzaamheden

Het was jullie vast al opgevallen. We zijn op dit moment bij Autoblog bezig met werkzaamheden aan de voor- en aan de achterkant van de site.

Autoblog is het afgelopen jaar gestegen van 1.000.000 naar 1.800.000 unieke bezoekers per maand. Iets om trots op te zijn. Jullie als bezoekers willen we daar ook voor bedanken natuurlijk!

Maar met groei komen nieuwe uitdagingen. We willen nog verder groeien en we hebben veel nieuwe ideeën. Daar moeten we de website ook technisch op voorbereiden.

Precies dat zijn we aan het doen. Zonder teveel in details te duiken: we zijn de basis aan het versterken en de mogelijkheden aan het creëren om echte verbeteringen door te voeren. Verbeteringen die jullie als bezoeker uiteindelijk ook gaan merken.

Voor nu, bedankt voor jullie geduld. We zijn ons ervan bewust dat we aan het verbouwen zijn met de winkel open. Vanaf gisteren hebben we een nieuw thema ‘live’ gezet en in de komende dagen worden de zaken die daarbij aan het licht kwamen opgelost.