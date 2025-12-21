Saboteerde Porsche echt haar Russische klanten met ‘kill switch’?

Volgens sommigen trolleert Porsche Russische Porsche rijders bewust met een ‘kill switch’. Blyat!

Afgelopen week was er weer een mogelijkheid om de vermaledijde Rooskies keihard aan te pakken. Duitsland en wat andere EU landen wilden de ill gotten gains van Russische oligarchen aanwenden om Oekraïne weer op te bouwen. Eindelijk eens een lumineus EU idee onder het motto ‘als je het kapot maakt moet je het kopen’.

Helaas werd er geen overeenkomst bereikt. Deels door België, dat bang was op te draaien voor de mogelijke juridische staart die een dergelijke move kan krijgen in de toekomst. Ze hebben het immers al zwaar met al die Nederlanders die betaalbare peut komen scoren. België alleen was echter ongetwijfeld door de pomp gegaan, ware het niet dat er bijval kwam van wat Zuidelijke landen. Die vinden het stiekem een erg lekker precedent om een gezamenlijke hypotheek op de toekomst lening af te sluiten voor 90 miljard Euro, wat de uiteindelijk uitkomst van het verhaal was. Dat opent immers de deur om dat in de toekomst vaker te doen, de facto leidend tot de volgende wealth transfer van Noord naar Zuid. Eurobonds here we come!

De aantijgingen uit Rusland

Waar de EU opnieuw tandenloos bleek te zijn als het gaat om de werkelijk belangrijke issues, pakt Porsche gelukkig de draad op. Althans, als we sommige berichten in media mogen geloven. Het schijnt namelijk zo te zijn dat Porsche’s in Rusland -en alleen in Rusland- massaal getroffen worden door een temperament dat we vroeger kenden van Franse, Italiaanse en Britse auto’s. Namelijk niet willen starten. Of na het starten direct weer afslaan.

Het zou allemaal liggen aan een alarmsysteem dat Porsche installeerde op de Macan, Cayenne en Panamera tot bouwjaar 2019. Dit systeem werkt mede op basis van satellietdata. En zou de auto’s die in Ruslân resideren, aanvinken als ‘gestolen’. Complotmarmotten, waaronder die van de een van de grootste Russische dealerbedrijven ‘Rolf’, suggereren dat het een bewuste actie is. Porsche ontkent dat overigens. En stiekem, zijn we bereid Porsche daarin te geloven. Al is het maar om financiële redenen.

Bewuste actie onwaarschijnlijk

Twijfelachtig is bijvoorbeeld waarom het probleem alleen auto’s treft van voor 2020. De Russische inval in Oekraïne vond immers plaats in 2022. Nadien worden er volgens officiële kanalen geen Porsche’s meer verkocht in Rusland (we weten dat dit via andere landen gewoon wel gebeurt, maar soit). Als deze ingreep nu exemplaren betrof die na die tijd verkocht zijn, zou het nog enigszins ‘logisch’ zijn. Doch de exemplaren van daarvoor, zijn destijds ‘gewoon’ door klanten legitiem gekocht. Nu kan men wellicht, net als bij die miljarden van de oligarchen die in Brussel staan, twijfelen aan hoe legitiem ‘legitiem’ is in Mother Russia. Maar om élk individu met een Porsche in Rusland verdacht te maken en vervolgens te pesten als bedrijf…Mwah…

Stiekem weten wij daarbij natuurlijk allemaal dat Porsche op enig moment gewoon weer wil terugkeren in Rusland. Het verkoopt er officieel geen auto’s meer, maar heeft er nog wel drie dochtermaatschappijen. Daarbij is het überhaupt geen reclame voor kopers wereldwijd als de suggestie gewekt wordt dat Porsche een ‘politieke’ beslissing kan maken om van een afstand jouw auto onklaar te maken. Je koopt immers zo’n blepper juist voor het moment dat de overheid je komt halen op basis van onheuse aantijgingen. Opdat je dan weg kan vluchten van een totalitair regime.

Met andere woorden; wij geloven er niet in. Maar dat hield enkele politici en media niet tegen om eens flink te gniffelen en het vuurtje op te stoken. Want ja, poenige Porsche rijders die malheur tegenkomen, vinden sommige miscreanten toch altijd wel lekker. En als het dan ook nog Russen zijn, heb je nog een ‘legitiem excuus’ voor de haat en nijd ook. Waarvan akte. Extra bonuspunten voor degene die de referentie snapt in de header foto.