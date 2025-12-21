Elon Musk moet van hoge rechter één Dollar betalen

Elon Musk is weer eens in het gelijk gesteld door een rechter. Toch moet hij ook één Dollar betalen…

Recentelijk werd er bij Tesla een bonuspakketje samengesteld voor Elon Musk. Als de enigmatische entrepreneur er de komende jaren in slaagt nog een paar mijlpalen te behalen met Tesla, kan hij een beloning tegemoet zien ter waarde van 1.000.000.000.000 Dollar. Helaas voor Musk is er deze week wel minder goed financieel nieuws. Hij moet namelijk 1 Dollar weer inleveren, na het oordeel van een hoge rechter in Delaware.

Peanuts

Dat heeft allemaal te maken met Musks vorige beloningspakket, toen nog gewaardeerd op een schamele 55 miljard Dollar. Zo zie je maar hoe hard de inflatie gaat. Peanuts eigenlijk, zo’n 55 miljard. Toch was er destijds, in 2018, veel om te doen. Hoewel de Board van Tesla akkoord ging met de beloning, waren aandeelhouders niet heel blij met de gang van zaken. Zij zagen hun eigen aandelenwaarde met acht procent ‘verwaterd’ worden door de nieuw uit te geven aandelen die Musk zou ontvangen.

Delaware

Tesla was destijds, net als veel Amerikaanse bedrijven, formeel gevestigd in Delaware. Een Staat die bekend staat om niks, behalve een prettig financieel en juridisch klimaat voor grote bedrijven. Toch gaf een rechter in Delaware, de aandeelhouders in eerste instantie gelijk. De relatie tussen Musk en de Board die hem netjes moest ‘controleren’, was zoals we wel vaker zien bij grote bedrijven en overheden, veel te innig, zo oordeelde de rechter. Dus zag Musk zijn megabonus door de vingers glippen.

Als reactie hierop, verplaatste Musk zijn bedrijf uit Delaware en moedigde hij andere bedrijven op hetzelfde te doen. Tevens ‘compenseerde’ de Board Musk voor het verlies door een bak aandelen die bedoeld waren voor alle werknemer, allemaal aan Musk toe te kennen. En natuurlijk, ging Musk ook in hoger beroep.

Alles of niets

Dit hoger beroep heeft nu gediend en de rechter heeft geoordeeld dat Musk tóch recht heeft op zijn bonus. In die zin en in brede zin heeft Elon dus gelijk gekregen. Maar niet helemaal. Hoewel de rechter oordeelt dat Musk recht heeft om ‘gecompenseerd te worden voor zijn werk en tijd’ en dat het argument van de verdediging ‘dat hij door zijn Tesla aandelen toch al steenrijk is’ geen hout snijdt, vindt de rechter tegelijkertijd nog steeds, dat de gang van zaken ‘niet helemaal netjes is verlopen’. U begrijpt, we simplificeren de juridische woordenbrij even tot de kern van de uitspraak.

De rechter beredeneert verder dat de verdediging niet heeft aangevoerd, dat Musk slechts een ‘gedeelte’ van de bonus moest krijgen, maar ingezet heeft op het totaal ilegitiem verklaren van de bonus. Daardoor moest de rechter naar eigen zeggen een binaire keuze maken tussen ‘de hele bonus erkennen’ of ‘geen bonus erkennen’. En in die keuze, heeft het voor de positie van Musk gekozen. Feitelijk dus ’tsja, hij heeft wel werk gedaan, dus daar moet je voor beloond worden, hier heb je miljarden’.

Heel klein dompertje

De bonus van Musk is inmiddels 139 miljard waard, dus dat is lekker voor de Zuid-Afrikaan. Voordeeltje voor de tegenpartij is dat zij door het vonnis van de rechter wél door Musk gecompenseerd moeten worden voor wat betreft de proceskosten. Die worden geschat op -jawel- enkele honderden miljoenen Dollars. Een fooi voor ome Elon, maar voor de eisers was het mogelijk wel pijnlijk geweest als ze daar zelf voor hadden moeten opdraven. Waarvan akte. It’s good to be king.