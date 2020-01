Vergelijking: de nieuwe Seat Leon vs. de oude

Wat heeft Seat allemaal veranderd aan de Leon?

Gisteren trok Seat het doek van hun splinternieuwe compacte middenklasser. Maar wat is er nu echt nieuw aan de Leon ten opzichte van de vorige generatie? We zetten het voor je op een rijtje.

Exterieur

Laten we beginnen met het exterieur. De vorige generaties van de Leon waren goed uit elkaar te houden. Bij deze generatie is er echter meer sprake van een evolutie. Daarmee bewandelt Seat dus hetzelfde pad als Volkswagen met de Golf. Vooral aan de zijkant moet je twee keer kijken om te zien wat er nieuw is. De belangrijkste veranderingen zijn te vinden aan de voor- en achterkant. De grille is nu zeshoekig en de koplampen ogen ietsje agressiever.

Voor alle duidelijkheid: de blauwe is de nieuwe, de grijze de oude.





Als je achter een nieuwe Leon rijdt zul je je niet snel vergissen. Aan de achterkant is de Leon namelijk duidelijk te herkennen aan de doorlopende lichtbalk. Ook de GTA Vice City-achtige typeaanduiding valt op.





Zoals we gisteren al meedeelden is de vierde generatie Leon een slagje groter geworden dan zijn voorganger. Dan bedoelen we vooral langer: de lengte is gegroeid van 4.282 mm naar 4.368 mm. De auto is niet breder geworden: waar de vorige 1.816 mm was, is deze 1.800 mm breed. De hoogte is ook iets afgenomen: van 1.459 mm naar 1.456.

De bagageruimte is hetzelfde gebleven: achterin kun je nog steeds 380 liter kwijt. De ruimte in de kofferbak van de Sportstourer is wel toegenomen. Daarin kun je nu 617 liter kwijt in plaats van 587. De lengte van de ST is toegenomen met 93 mm naar 4.642 mm. De driedeurs SC heeft geen vervolg gekregen.

Interieur

Het interieur is een stuk strakker geworden. De zeshoekige vorm van de grille zijn we terug in de ventilatieroosters. De centrale touchscreen is de meest opvallende wijziging. Het scherm in de vorige Leon was 8 inch groot. Dit is nu gegroeid naar 10,25 inch. Het nieuwe scherm is ook te bedienen met gebaren en met stem. De analoge klokken hebben plaats gemaakt voor een digitaal instrumentarium. Verder is de nieuwste Leon voorzien van Android Auto en Apple Carplay.

Motorisering

Op motorisch gebied zijn er ook een aantal wijzigingen. De Leon is nu bijvoorbeeld voor het eerst leverbaar als plug-in hybride. Het gaat om een 1.4 TSI, die samen met een elektromor 204 pk levert. De nieuwe Leon is er ook als eTSI. Dit betekent dat het er gebruik is gemaakt van mild hybrid-techniek. Het instapmodel is de driecilinder 1.0 TSI met 90 of 110 pk. De vorige 1.0 TSI had alleen een versie met 110 pk. De krachtigste Leon is nu dus de hybride. De krachtigste benzineversie is vooralsnog de 2.0 TSI met 190 pk. De vorige 2.0 TSI had evenveel vermogen. Voor de echt hete Leon, de Cupra, moeten we nog even afwachten.

De nieuwe Leon is dus in lengterichting gegroeid en heeft onder meer een doorlopende lichtunit, een 10,25 inch touchscreen en als klap op de vuurpijl staat Leon in een nieuw lettertype geschreven. Is dat alles een verbetering, ja of nee? Laat maar horen!