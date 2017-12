Autobom zorgt voor opschudding in Valkenswaard

Boooooooooooooooooo-omba!

Ah jeugdsentiment. Niet die autobom in Valkenswaard gelukkig, maar wel het liedje La Bomba van King Africa waar dit verhaal me aan doet denken. Enfin, we kunnen grappen maken over het voorval omdat de bom uiteindelijk niet afging, maar het is natuurlijk wel een serieuze aangelegenheid.

De bom werd vandaag aangetroffen in de Kerstroosstraat van de bruisende gemeente waar de betere dancings van Zuid-Oost Brabant te vinden zijn. Het explosieve geval was door iemand in elkaar geknutseld met een Cobra vuurwerkgeval en twee drankflessen, gevuld met een nog nader te bepalen goedje.

Dat het niet tot een knallend uiteinde van het jaar kwam in de regio, lag mede aan de oplettendheid van de vrouw die vanochtend plaats wilde nemen in de auto, maar wat gebroken glas naast de voiture zag liggen. Daar de vrouw en haar vriend in de nacht al wat ‘gerinkel’ gehoord hadden, besloten ze de zaak eens nader te inspecteren. Daarbij werd gelukkig tijdig het stukje huisvlijt onder de auto opgemerkt. Hierop werd de politie ingelicht, die er op haar beurt de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) bijsleepte. Een politieman legt uit:

Ik zag direct dat het om een zelfgemaakt explosief oftewel geïmproviseerd vuurwerk ging. Het is altijd maar de vraag welke materialen zijn gebruikt. Er is direct gevaar voor de maker en voor de omwonenden. De bouwsels zijn vaak instabiel. Die gaan wij zelf niet uit elkaar halen. Vandaar dat wij in dergelijke situaties de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) inschakelen om dergelijke geïmproviseerde projectielen op te ruimen.