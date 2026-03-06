Wat is eigenlijk de minst betrouwbare auto aller tijden?

We hebben een potentiële kandidaat maar willen toch de vraag open stellen: wat is de minst betrouwbare auto aller tijden?

Een tijdje geleden schreef ik naar aanleiding van een tip van grootmeester Wouter een artikel over een Alpina B5 Touring. Een fantastische samenstelling voor deze fraaie, recente stationwagon. In de reacties kwam een conversatie op gang over het wellicht niet goed genoeg belichten van de potentiële pitfalls van de Alpina B5 of eigenlijk elke BMW 5 Serie met V8 uit de F1x/G3x-generatie. De Alpina is immers gebaseerd op de BMW 550i met het N63-blok. Nou is de TÜ3-variant in recente modellen een veel kleiner risico, maar BMW’s N63 heeft een pijnlijke geschiedenis. Dus bij deze, waarom moet je uitkijken bij een BMW N63?

BMW N63

Allereerst: wat is de BMW N63? Het is de V8 die een rol ging spelen bij vrijwel alle BMW’s in de ‘F-generatie’. Alles waar ’50i’ achterop stond, had deze motor. Het betreft een 4.4 liter grote V8 met twee turbo’s, met alles vanaf 400 pk. In theorie levert het op dat een auto als de BMW 550i (F10) geniet van een hele dikke V8 zonder de opsmuk van een M5. Technisch had de N63 allerlei vernuft, waaronder ‘hot-V’-turbo’s. De turbo’s worden dan tussen de cilinderbanken geplaatst om lag te voorkomen.

De praktijk schetste een ander beeld dan een heerlijk dikke V8 voorin een 5, 6 of 7 Serie. De BMW N63 had bovengemiddeld veel problemen. Zo zouden de turbo’s op hun plek te heet worden en andere systemen van de leg krijgen. Klepsteelrubbers blijken er snel de brui aan te geven, wat je merkt in het olieverbruik. Ook de distributiekettingen willen nog wel eens te snel uitrekken. Goed, in theorie is de N63 niet uniek in dit soort problemen, maar de N63 werd wel het onderwerp van een rechtszaak in de VS. Voornamelijk vanwege het olieverbruik, maar grotendeels vanwege al deze technische problemen die mensen ontevreden maakt over hun grote BMW. Er zijn veel schikkingen getroffen waaronder het kunnen claimen van een nieuwe motor als je N63 in de soep loopt. Er was zelfs een rechtszaak omdat de TÜ1-variant van de N63, bedoeld om de problemen te remmen, vrijwel geen oplossingen bleek te bieden.

ActiveHybrid 7

Met deze kennis durven velen de BMW 550i, 650i en 750i van deze generatie snel de minst betrouwbare auto aller tijden te noemen. Eén variant van de N63-BMW’s maakt het wel heel bont. BMW rustte namelijk de 7 Serie (F01/F02) uit met de N63 en hybride-techniek onder de noemer ActiveHybrid 7 (F04). Dan kreeg je de V8 met een kleine elektromotor van 20 pk die tussen de motor en bak zit. Een soort Mild Hybrid voordat die term cool was. Een manier om die zuipende V8 (benzine bedoelen we dan, niet olie) ietsje efficiënter te maken.

Je kan echter raden wat het resultaat was: de betrouwbaarheid van de hybride techniek gooit nog extra olie op het vuur (pun not intended) wat betreft de al niet zo betrouwbare N63. Nou zijn er over de hybride aandrijving in het specifiek geen rechtszaken geweest, maar de potentie van een degraderend accupakket en/of een falende e-motor bestaat altijd, zeker in de vroege(re) dagen van de technologie. Mocht je N63 het dus niet opgeven, dan wellicht de elektrische toevoeging wel. Ook allemaal prijzig om te vervangen. De ActiveHybrid 7 heeft vele van de technische aanpassingen rondom de N63 niet eens meegemaakt, omdat BMW de hybride 7 vanaf 2012 baseerde op de zescilinder 740i met de N54 voorin.

Het zorgde ervoor dat een TikTok-persoonlijkheid recent een Hoovies Garage-achtige aankoop deed, je raadt het al, een BMW ActiveHybrid 7. Grappend maakten de twee een video waar de notoire onbetrouwbare auto-kopende Tyler Hoover beweert dat zelfs hij niet in de buurt zou komen van een ActiveHybrid 7. Nou is dat natuurlijk leuk doen voor de video, maar er zit waarschijnlijk een kern van waarheid in. Een auto met een motor die zo onbetrouwbaar is dat er rechtszaken over zijn aangespannen combineren met nog niet bewezen hybride technologie, dan heb je wel lef.

Minst betrouwbare auto aller tijden?

Afijn, dat is allemaal de theorie. Het blijft een risico om een BMW met een eerste generatie N63 te kopen, tenzij je houdt van preventief onderhoud. De extra spanning (wederom not intended) van hybride zooi maakt het enkel nog maar erger. Een auto die een gooi doet naar de titel ‘minst betrouwbare auto aller tijden’.

Toch willen we ook graag weten of we er compleet naast zitten. Misschien heb jij wel ervaringen die de problemen van de N63 laten lijken op complete aanstellerij. Of nog beter: ben jij een monteur die bepaalde auto’s dagelijks op de brug krijgt met steeds hetzelfde probleem. In een wereld van natte riemen, distributiekettingen en olieverbruik weet je maar nooit wat je te wachten staat. Dus we horen het graag van jou! Wat is de minst betrouwbare auto aller tijden en is het de ActiveHybrid 7? De reacties staan open!