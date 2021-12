Apple zorgt voor toename aantal autodiefstallen

Wat? Een toename van het aantal autodiefstallen en dat komt door Apple? Dat moeten we eens uitleggen…

Het is ook altijd wat met dat boevengilde. Steeds als er iets nieuws en leuks op de markt komt, weten zij het weer te verpesten door het ten kwade te gebruiken. Zo ook met een nieuwe gadget van Apple. Boeven gebruiken dat om dure auto’s mee te gappen.

Het gaat hier om Apple’s zogeheten AirTags. Dat zijn hartstikke slimme en handige apparaatjes, schijfjes eigenlijk die je aan voorwerpen kunt bevestigen om ze niet kwijt te raken. Eigenlijk zijn het een soort zendertjes, die je met je iPhone kunt lokaliseren.

En wij hoeven jou natuurlijk niet uit te leggen hoe het dievengilde die dingen misbruikt en waardoor het aantal autodiefstallen dus enorm toeneemt… Maar goed, we zijn hier nu toch, dus doen we het toch maar even.

Je voelt hem al aankomen hè? Als een persoon met een slecht geweten een mooie auto ziet, die hij best zelf zou willen hebben, maar dan zonder ervoor te betalen, hoeft hij er alleen maar een AirTag onder te plakken. Apple doet vervolgens de rest.

De dief kan de wagen volgen, ziet exact waar hij parkeert, hoe lang hij stilstaat en wanneer er weer beweging in komt. Na een paar dagen kijken, is zó de ideale locatie gevonden om de auto te jatten.

In Nederland zijn de boeven nog niet zo slim

Deze nieuwe manier van autodiefstal manifesteert zich tot nog toe enkel in Canada. Maar na het lezen van dit artikel (en van het AD, dat er eerder al over schreef) zou het zomaar kunnen dat ze ook zo gaan werken.

Want natuurlijk kon je al zenders kopen bij de betere spyshop, maar die waren een stuk duurder dan de 35 piek die Apple vraagt voor een AirTag. Dus daarom heeft de politie een aantal tips. Die vrij algemeen zijn, maar toch.

Heb je een begerenswaardige auto, parkeer die dan altijd in een parkeergarage. Het liefst een beveiligde. En om het de dief nog moeilijker te maken, zou je ook altijd een extern stuurslot moeten gebruiken. Dat schrikt ze wel af.

Laten we hopen dat deze trend zich niet verplaatst naar Nederland en als dat wel gebeurt, alvast excuses…