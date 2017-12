Tesla Model 3 schendt zijn neus

En dus zijn aangezicht.

Nu de Tesla Model 3 eindelijk in enorme aantallen van de productielijn afrolt, was het natuurlijk een kwestie van tijd voordat de eerste exemplaren zouden crashen. Alle actieve veiligheidsmaatregelen ten spijt gebeurt dat immers ook met Tesla’s nog weleens.

De primeur voor (zover we weten) de eerste klapper gaat naar iemand die zich ‘Model3guy’ noemt op Instagram. Tsja, het jezelf identificeren met je auto, we zien het vaker bij Tesla-adepten. Wat dat betreft heeft het merk zéker het stokje overgenomen van Mercedes, BMW, Alfa Romeo, Volvo en zelfs Audi. Enfin, Model3guy was een van de eersten die zijn grubby mitts in een Model 3 zette en nu is hij er met het crashen dus ook vroeg bij.

De foto’s suggereren dat de Model 3 in glibberige omstandigheden de greppel in is gegleden, waarbij deze tot stilstand kwam in/tegen een rotsige berm. Veel meer dan wat bumperschade lijkt het hele voorval niet opgeleverd te hebben. We weten echter dat schadeherstel in het verleden weleens langer duurde dan gewenst bij Tesla’s. Doch de maatregelen die de fabrikant op dit vlak getroffen heeft, lijken in het geval van Model3guy te werken. Hij krijgt zijn auto binnenkort weer terug:

Crashed my Model 3 a while ago and I am excited to get it back next week! Thankful we were going slow and no one got hurt. Woopsy! #itsonlyafleshwound #fail #tesla #teslamodel3 #model3

In de tussentijd claimt een minstens net zo grote Tesla fan een hert aangereden te hebben met zijn Model 3. Heb je met die auto’s die niemand aan hoort komen natuurlijk. Twitteraar Happy_Chair plaatste onderstaande foto van zijn Model 3 na de zware aanrijding op Twitter met de bijgaande tekst:

Thank you @elonmusk and @Tesla for designing a well-built, safe vehicle. We struck a good sized deer in our #Model3 at 45 mph and everyone was well protected. The damage is illustrated below. We have full confidence in Model 3!

Hashtag #ElonMuskRules. Enkele humorpantalonnen vragen zich echter af of het toevallig een opblaasbaar hert was dat Happy_Chair geraakt heeft met zijn auto. Enfin, laten we in ieder geval hopen dat ‘je Tesla Model 3 crashen’ niet het nieuwe ‘je nieuwe iPhone op de grond gooien’ wordt op YouGram en dergelijke.