Gave optie Polestar 3 lost groot probleem op

Er is een nieuwe optie voor de Polestar 3 en die lost misschien nog wel een groter probleem op dan laadtijden.

Recent werd bekend dat Volvo en Polestar het SPA-platform van de ES/EX90 en Polestar 3 van een update gaat voorzien. Een paar OTA-updates, maar voornamelijk dat nieuwe exemplaren voorzien worden van een 800V-architectuur. Dat levert op dat laden nog sneller kan met deze nieuwelingen. Een lijstje updates werd recent gedeeld door Polestar qua wat dit specifiek gaat betekenen voor de 3, veel ervan is mooi meegenomen. Zo wordt het vermogen van de Performance-variant vergroot naar 680 pk. Vet!

Kleurloos

De Polestar 3 heeft echter een probleem. Iets waar de 1, 2, 4 en 5 ook last van hebben. Bij Polestar denk je wellicht nog wel eens aan de tijd dat het een Volvo-tuner was met dat felblauwe kleurtje. Voor het nieuwe gamma ambieert Polestar echter een vrij saaie kleurverdeling. Zo’n beetje alle kleuren voor al deze auto’s zijn grijstinten. Het past bij het zakelijke wat Polestar wil uitstralen, maar het maakt het geheel wat saai. Uitschieters als ‘Dune’ op de Polestar 2, een soort gebroken wit, of ‘Electron’ op de Polestar 4, een lichtblauw, zijn er wel. Ook kan je de 2 en 3 krijgen in ‘Midnight’, een blauwtint. Veel verder dan dat kom je niet qua kleur, tot nu toe dan.

Krypton voor Polestar 3

Wie nu in het Verenigd Koninkrijk een Polestar 3 samenstelt komt namelijk naast de vijf opties die wij hebben (zilver, grijs, wit, zwart en blauw) een fraaie groene tint tegen. In de trend van Polestar om alle kleuren een enkele naam te geven zonder de naam van de kleur erin, heet deze tint ‘Krypton’. Toch heeft Polestar niet hun labratten eindeloos laten mixen om tot deze kleur te komen, nee, ze hebben bij Volvo aangeklopt. Krypton is op verschillende Volvo’s te bestellen als Forest Lake.

Toegegeven, het is geen knalgroene kleur die de Polestar 3 iets echts onverwachts geeft, maar het is een mooie afwisseling tussen al die grijze tinten met één blauw. Dat er meer mogen volgen, zeg maar.

En Nederland dan?

Wie nu naar de Nederlandse configurator van de Polestar 3 snelt om deze nieuwe Krypton te bestellen, komt bedrogen uit. Bevestiging dat Krypton ook onze kant op komt is er eveneens niet. Toch lijkt het ons niet onwaarschijnlijk: de kleur wordt aangekondigd met de 800V-update die in het Verenigd Koninkrijk al de nieuwe specs laat zien. In Nederland zien we nog de oude/huidige specs. Kortom: even geduld a.u.b.