Deze 5 auto’s geven je de meeste pk’s voor je euro

Keiharde feiten op de vrijdagmiddag.

Het is een vraag die je, naarmate er nieuwe auto’s bij blijven komen, kunt blijven stellen: welke auto geeft mij het meest vermogen voor mijn geld? In het verleden gingen we er al eens mee aan de slag, maar in de tussentijd is er natuurlijk behoorlijk wat veranderd. Het is dus de hoogste tijd om die lijst eens te updaten.

Naar aanleiding van een recent artikel van @willeme, waarin voor verschillende vermogensklasses en/of segmenten werd bekeken wat prijsgewijs de krachtigste auto was, bleek dat bij een aantal van jullie de vraag zich opdrong welke nu precies de ultieme keuze was. Al gauw waren er verschillende bezoekers, zoals @kimhung, in de reacties te vinden die zelf hard aan het werk waren geslagen om uit te zoeken voor welke auto’s je nu het meest waar voor je geld krijgt.

Nu hebben wij, met wat nobele hulp van VWE, een lijstje samengesteld waarin vijf auto’s staan die je het beste rendement geven. Komt ie:

Auto Prijs PK's Euro per PK Seat Ibiza SC 1.8 TSI Cupra 24.689 192 129 Dacia Sandero 0.9 TCe Bi-Fuel Ambiance 11.680 90 130 Peugeot 208 GTi 1.6 e-THP 208 29.900 208 144 Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir PopStar 14.495 100 145 Opel Karl 1.0 ecoFLEX Selection 11.449 75 153

Wil je het wat krachtiger opzoeken? Check dan eens dit lijstje dat onze eigen @casperh laatst voor jullie opstelde.