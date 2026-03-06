Goedkoopste Mustang (S650) van Marktplaats is een leuke verrassing

De goedkoopste Ford Mustang (S650) van Marktplaats is zeker geen behelpen instapper.

Ford ambieert in Europa een gamma vol met crossovers, hybrides, EV’s en een combinatie van dat alles. Op zich dus wel grappig dat na een lange afwezigheid de Mustang hier weer officieel konden krijgen vanaf 2015 met de S550. Toen had Ford immers bedacht dat de 2.3 liter EcoBoost uit de Focus een mooie basismotor was. Dus toen de S550 ten einde kwam en de S650 het stokje overnam, kwam ook die weer naar Nederland. Met direct de ‘maar’ dat het enkel de 5.0 V8 betrof. Da’s geen ramp, maar dat die alles vanaf 135.000 euro kostte wel. Dan is er gewoon meer waar voor je geld te koop: de Mustang is juist een auto die het bang for your buck-principe maximaal benut als je hem voor rond de 40.000 euro kan scoren.

Einde Mustang

Niet geheel verrassend dus dat Ford begin dit jaar bekend maakte dat de orderboeken voor de huidige Mustang sluiten in Nederland. Nogal wiedes, want sinds 2021 bestaat het jaarlijks verkochte aantal Mustangs uit een enkel cijfer. Een Ford Mustang is en blijft een gave auto en het siert Ford dat deze pony car met 5.0 liter V8 nog gewoon wordt gebouwd. Voor 135.000 euro (en ruim 150.000 euro voor de Dark Horse) is er gewoon leuker spul te koop.

Goedkoopste Mustang van Marktplaats

Mocht je nou echt nét de boot gemist hebben, dan is er altijd nog je favoriete occasionwebsite. Wij vonden het eens tijd om de goedkoopste Ford Mustang S650 van Marktplaats te vinden. Het aanbod is niet gigantisch, maar de goedkoopste van het stel heeft wel een hoop voordelen.

Dark Horse

De goedkoopste nieuwe Ford Mustang van Marktplaats is namelijk een Dark Horse! Het pakket van Ford wat de auto net even een extra scherp randje geeft. Het betekent dat de V8 goed is voor 455 pk en naar 100 sprint in 4,4 seconden. Optisch krijg je een hertekend front, nieuwe velgen, nieuwe skirts, een spoiler achterop en blauwe Brembo-remmen.

Normaliter is de Dark Horse dus een upgrade, maar nu is deze uit 2024 de goedkoopste Ford Mustang S650 van Marktplaats. Volgens de verkopende partij zit ‘ie vol met opties, waarvan eentje niet onze favoriet is. Er is namelijk gekozen voor de automaat. Dat is geen slechte bak perse, maar het is ook geen handbak. Iets wat in een Mustang natuurlijk wel extra leuk is. Stoelen in de exterieurkleur zitten er trouwens wel gewoon bij.

Kopen

Dat de Ford Mustang Dark Horse de prijspakker is, betekent niet dat het ook echt naar alle objectieve maatstaven een koopje is. De anderhalf jaar oude Mustang heeft nieuw net geen 160.000 euro gekost. Nu is daar nog 109.900 euro van over. Je krijgt dan een 12.800 kilometer ervaren exemplaar, wat erg meevalt. Dergelijke afschrijving betekent echter wel dat de bodem waarschijnlijk nog lang niet bereikt is. Voor mensen die erg graag een nieuwe Mustang wilde kopen is het wel een mooie korting.

Een erg specifieke wens, de goedkoopste nieuwe Ford Mustang van Marktplaats scoren, maar misschien wel eentje die je hebt. Dan is deze Dark Horse te bemachtigen met een strik erom en 50.000 euro minder dan de nieuwprijs. Dat wil je toch? Of wilde je een andere kleur? Alleen dan heb je pech. Kopen kan via Marktplaats.