Automonteurs vinden nieuwe manier van staken: 40 uur werken

Dat zal ze leren! De automonteurs gaan op een nieuwe manier staken: werken.

Honderden Nederlandse sleutelaars legden afgelopen week het werk neer om te protesteren. De monteurs hoopten een gunstigere cao af te dwingen bij de Bovag. Voorlopig is er nog geen zicht op een nieuw cao-akkoord. Daarom staken de automonteurs verder. Daarvoor hebben de handige Harries en Henriettes iets nieuws gevonden: gewoon gaan werken.

Voor wie het gemist heeft: werknemers onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven wilden een loonsverhoging als reactie op de inflatie en het nijpende personeelstekort in deze sector. Blijkbaar heeft de staking weinig uitgehaald. Belangenorganisatie FNV bedenkt daarom een extra actie: de overwerkstaking.

Overwerkstaking

Volgens het FNV worden werknemers onder druk gezet om overuren te maken en zo werk in te halen. Dat accepteert de organisatie niet. Naast de dagen waarop het werk stil komt te liggen, werken de overwerkstakers alleen de uren die in hun contract staan. Dat klinkt als een hele schappelijke manier van demonstreren.

Het FNV schrijft: ”Zonder het overwerk, maken onze acties en stakingen meer impact. Zo kunnen we de BOVAG en werkgevers sneller op andere gedachten brengen. De overwerkstaking begint nu. We gaan daarmee door totdat we een principeakkoord hebben bereikt.”

Reactie van de Bovag

Afgaande op de reactie van de Bovag ziet het er niet naar uit dat er binnenkort een overeenstemming komt. Daar heeft de Bovag goede redenen voor. Bij het vorige cao-akkoord is een loonsverhoging van gemiddeld 10,5 procent meegenomen. Dit gebeurde als reactie op de inflatie en om de branche aantrekkelijker te maken. Dat was een eenmalige uitschieter. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers al meer salaris geven dan de cao voorschrijft.

Ook al had de Bovag nog zo’n uitschieter gewild, dan had het nog niet gekund. De winst van autodealers daalde gemiddeld met 34 procent in het derde kwartaal van 2024 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Tevens blijft de prijsdruk aanhouden op tweedehandsauto’s.

Alles bij elkaar zou de loonsverhoging die het FNV eist volgens de Bovag 40 procent zijn als je rekening houdt met het invullen van verloren uren. ”Dat is onbetaalbaar en dat helpt de branche om zeep”, schrijft Bovag. Verder noemt deze organisatie het voorstel van de FNV ”buitenproportioneel en onrealistisch”.

Bovag geeft autodealers advies

Bovag wil werkgevers ondersteunen door informatie te geven over de situatie. Daarom is er een flyer ontworpen met daarop de belangrijkste informatie voor automonteurs die willen staken. Hoewel ik het de automonteurs van harte gun om een centje meer te verdienen, heeft de Bovag hier wel een aantal sterke argumenten. Wat vind jij? Laat het hieronder weten!

Foto: SLS AMG van René Froger gespot door @samcarphotography