Ron Brandsteder (74) overleden: een ode aan zijn autoreclames

Televisie-icoon en Suzuki-ster Ron Brandsteder is niet meer. Een eerbetoon aan de televisiester.

Ron Brandsteder en de Suzuki-directie hadden een tijdlang een nauwe vriendschap. Tenminste, als we de reclames uit 1998 mogen geloven. Brandsteder opende de spotjes steevast met de zin: ”De Suzuki-directie heeft …” gevolgd door de opmaat voor de commercial. Helaas komt er daar nooit meer een van. Televisiepersoonlijkheid Ron Brandsteder is vannacht op 74-jarige leeftijd overleden.

Naast verschillende rolletjes als acteur presenteerde Brandsteder de Showbizzquiz en later Ron’s Honeymoonquiz. Zijn immense populariteit groeide alleen maar verder door programma’s als Dancing with the Stars en zijn optredens bij de shows van André van Duin.

Ron Brandsteder en zijn Suzuki-reclames

Suzuki ziet ook hoe populair Brandsteder is bij de Nederlandse bevolking. De presentator wordt ook het gezicht van een reeks reclamespotjes. De een is nog grappiger dan de ander. Gelukkig zijn er een aantal te vinden in het YouTube-archief van Suzuki Nederland.

Zo laat Ron Brandsteder in een spotje iets aan de Suzuki-rijder zien dat ze nog nooit gezien hebben: een praatpaal. Simpel of geniaal? Misschien wel allebei. Of wat te denken van het kleine bekertje? De Swift won een prijs voor de zuinigste motor van het jaar, en daar kreeg Suzuki een klein bekertje voor volgens Brandsteder. Hier mogen de kopers van meegenieten door de kleine prijs van de Swift, nog geen 19.000 gulden.

Nog meer hilarische spotjes

Verder zien we nog een WK-actie (geen Oranje-extraatjes, maar ”1.200 ballen” korting), de gelijkenissen tussen Jimny en Ron Brandsteder en dat de Wagon R+ kan fungeren als tweede huis. Kijk ze gerust eens terug. Wellicht dat je ze destijds de Loden Loekie gunde. Nu, met terugwerkende kracht, zie ik er wel de humor van in.

Namens de Autoblog-redactie wens ik de nabestaanden van Ron Brandsteder veel sterkte toe. Tevens namens het hele Autoblog-team: rust zacht, Ron.