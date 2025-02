Nederlandse automonteurs leggen het werk neer voor staking!

Dat wordt zelf sleutelen: automonteurs houden een grote staking.

Heb je deze week een afspraak gepland bij een automonteur? Misschien is het dan handig om de desbetreffende sleutelaar even te bellen. Wellicht staat ie op het moment van de afspraak wel met een hooivork en fakkel bij een demonstratie. Nederlandse automonteurs zijn het namelijk zat en houden een staking.

Wat is er aan de hand?

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) komt op voor de belangen van 84.000 werknemers die onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven vallen. Denk hierbij aan medewerkers van garages, fietsenwinkels, bij autoverhuurders of caravanbedrijven en bij truck- en merkdealers. Bij de Bovag werd een loonsverhoging geëist. Dit als reactie op de inflatie en door het nijpende personeelstekort in deze branche, met als gevolg een toenemende werkdruk.

De poster van de FNV die bij de staking hoort.

2,3 procent is het beste dat we kunnen, zegt de Bovag. Volgens de FNV is dit een respectloze verhoging. ”Het geld voor die 7% is er, daarom blijven onze eisen liggen zoals deze waren’, schrijft de federatie. Er kwam een nieuw voorstel met ultimatum. Als de Bovag voor afgelopen vrijdag geen akkoord gaf, zou er een staking gestart worden onder automonteurs.

De eerste werknemers leggen het werk neer

Bovag gaf niet thuis. Nu houden de werknemers zich aan hun belofte. De eerste staking onder automonteurs vindt plaats in de regio Rotterdam. Daar sta je vandaag bij verschillende autozaken voor een gesloten deur. En daar zal het niet bij blijven. Volgens de FNV is er door het hele land bereidheid om in actie te komen. En ook in actie te blijven. De vakbond schrijft: ”Zolang BOVAG niet met een beter voorstel komt, gaan wij door met de acties.”

De stakingen vinden niet overal op hetzelfde moment plaats. Wie lid is van de FNV krijgt een melding wanneer er in zijn of haar buurt wordt gedemonstreerd voor een betere cao. De vakbond roept werknemers van autobedrijven om te wachten tot ze een melding krijgen. De eerstvolgende staking van automonteurs staat gepland in Groningen. Op donderdag 6 februari leggen daar de monteurs het werk neer.

Bijgestelde eis

De vakbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) sluit zich aan bij de staking van automonteurs. Zij eisen een loonsverhoging van 6 procent over 12 maanden. CNV-woordvoerder Nicole Engmann legt uit dat werknemers onder deze cao niet alleen tekort worden gedaan op het gebied van salaris.

”Ze [de werkgevers] willen geen rouw- of geboorteverlof, geen goede reiskostenregeling, geen afspraken om oudere werknemers meer te ontzien en ga zo maar door. Het enige wat ze wel willen is dat de leeftijdsgrens waarop je inzetbaarheidsuren mag opnemen naar achteren schuift. Daar gaan we niet mee akkoord”, zegt Engmann.

Wachttijd wordt alleen maar groter

De staking van de monteurs betekent dat onderhoudsbeurten aan auto’s of reparaties van fietsen langer op zich laten wachten. Dat komt bovenop de al langere wachttijden. Dit komt volgens Engmann door het personeelstekort: ”Een groot probleem van de branche is het tekort aan automonteurs en rijwielherstellers. Kijk alleen al naar de wachttijden in je eigen garage. Dan verwacht je dat BOVAG er via de arbeidsvoorwaarden alles aan wil doen om mensen aan te trekken en aan zich te binden. Maar het tegenovergestelde is waar. De werkgevers willen de cao zo goedkoop mogelijk houden. Ze zetten mensen in de kou en die lopen straks weg.”

Stevige taal van beide vakbonden. Voorlopig weten we dus alleen dat er vandaag in Rotterdam en donderdag in Groningen wordt gestaakt. Zolang de Bovag niet hapt, zal de kans groot zijn dat er ook bij jou in de buurt straks tijdelijk geen automonteur meer aan het werk is. Dat wordt toch zelf onder je M2 kruipen.

Bron: CNV, FNV