Auto’s zorgen massaal voor geluidsoverlast in Zuid-Limburg

Niet alleen in de Randstad wordt er geklaagd over auto’s die teveel herrie maken.

Als in de nabije toekomst alle auto’s elektrisch zijn zullen we met weemoed terugdenken aan de tijd dat auto’s nog geluid maakten. Maar er zullen ook mensen zijn die het geluid van ronkende motoren zullen missen als kiespijn.

Inwoners van het rustieke Limburgse Heuvelland wonen bijvoorbeeld. De lokale politie in Limburg kreeg namelijk klachten van omwonenden omtrent geluidsoverlast. Er zijn namelijk veel mensen die in die omgeving lekker gaan toeren en daarbij de nodige geluiden produceren. Daar zitten niet alle Limburgers op te wachten.

De politie besloot daarom vorige week een controle uit te voeren. Wat bleek? Maar liefst 1 op de 3 voertuigen produceerden meer decibels dan toegestaan. Schandalig! Daarbij zijn trouwens niet alleen auto’s meegenomen, maar “alle soorten voertuigen”. Ook motoren dus.

De Limburgse politie heeft heel wat proces-verbalen op moeten maken tijdens het dagje contoleren. De eigenaren in kwestie moeten hun auto of motor weer in originele staat herstellen en opnieuw laten keuren. Afgaande op de foto’s leken in ieder geval een M4 F82 en een E36 3 Serie Compact de klos te zijn.

In hun Facebook-bericht noemt de politie nog specifiek “pops and bangs”. Ze zeggen erbij dat het niet per definitie strafbaar is, maar dat verandert als je er onnodig geluid mee gaat maken. En dat is meestal wel het idee van pops and bangs. Eén iemand werd hierop betrapt en kreeg ook een proces-verbaal.

Op het veroorzaken van “onnodig geluid” staat een boete van €250. Dat valt nog mee in vergelijking met vorig jaar, want toen was de boete nog €400. Dat bedrag was ronduit belachelijk, want het was zo’n beetje de hoogste verkeersboete die je kon krijgen. Terwijl er toch echt wel ergere overtredingen te bedenken zijn.

Natuurlijk, herrieschoppers kunnen irritant zijn, maar het is niet alsof er levens mee in gevaar gebracht worden. Hooguit trommelvliezen.

Foto’s: Politie Basisteam Heuvelland