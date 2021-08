Enorme geluidsoverlast elektrische auto’s bij opladen

Je zou denken dat je juist geen enorme geluidsoverlast met elektrische auto’s veroorzaakt. Toch?

Elektrische auto’s zijn waanzinnig handig. Je hebt namelijk veel koppel vanaf 0 toeren, het is lekker voordelig in de wegenbelasting en je bent (ietsje) minder zwaar het milieu aan het belasten.

Maar ook voor de buurt waarin je woont is het een verademing dat je de oh zo belangrijke transitie hebt gemaakt. Het is namelijk lekker stil! Zo’n elektrowaggie hoor je niet. De meeste geluiden die gemaakt worden, zijn om de fietsers en voetgangers erop te attenderen dat er een heuse bijtellingsknaller voorbij komt zetten.

Kabaal

Maar wat blijkt, niet alle elektrische auto’s zijn even stil. Zo is er een ware hausse ontstaan omtrent de Ford Mustang Mach-E. Dat is de eerste elektrische Mustang en in Nederland een behoorlijk populaire auto. Dea afgelopen maand stond de auto zelfs in de top 5 van best verkochte modellen en het is nog altijd een populaire leaseauto. Verwacht er dus nog veel meer te zien op de weg en op het woonerf.

Dat laatste is dan niet zo mooi, want het schijnt dat de auto een enorm kabaal maakt tijdens het laden. Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten van Amerika schijnen er Mustang Mach-E’s mee te kampen. Als de auto aan het laden is, lijkt het alsof er een paar extra fans aangaan om de boel op temperatuur te houden.

Enorme geluidsoverlast elektrische auto’s

MacBook Pro-gebruikers met een Intel-chip zullen dit fenomeen herkennen: schijnbaar zonder reden wordt de boel ineens heel erg heet. Hoe het zit met de Mustang, is nog niet bekend. Dat de auto’s het kabaal maken is duidelijk. Maar op dit draadje op Tweakers zien we dat de meeste mensen nog gewoon stil kunnen laden.

De enorme geluidsoverlast die de elektrische auto’s van Ford (in dit geval) konden produceren, zal hoogstwaarschijnlijk middels een over-the-air-update opgelost kunnen worden. Althans, dat schatten wij zo in.

Videocredti: Niels Broekhoef.

Via: Mach-E Forum.

Met dank aan @stekkerkoning voor de tip!