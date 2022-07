Volvo XC40 Recharge Pure Electric – rijtest en video

Rijden in een elektrische Volvo kan voortaan vanaf 46.995 euro. Dankzij de nieuwe Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Hoe bevalt die in de praktijk?

Om meteen even wat duidelijk te maken: de term Recharge slaat bij de XC40 op plug-in hybrides, pas wanneer er sprake is van Recharge Pure Electric hebben we te maken met een volledig elektrische Volvo XC40. Zo, ben je daar meteen van op de hoogte.

Twee versies elektrische Volvo XC40

Door de komst van de basisversie staan er dus twee volledig elektrische XC40’s op de prijslijst. Voorheen noemde Volvo ze P6 en P8, maar inmiddels is er weer een naamswijziging doorgevoerd. De basisversie heet nu XC40 Recharge Pure Electric. Het absolute topmodel gaat als XC40 Recharge Twin Pure Electric door het leven en heeft een systeemvermogen van 408 pk (300 kW). Die is leverbaar vanaf 57.495 euro. Met het oog op bijtelling is die variant dus minder relevant geworden.

Zakelijk rijders

Om toch in beeld te blijven bij met name zakelijk rijders introduceert Volvo nu de XC40 Recharge Pure Electric met een systeemoutput van 231 pk. Het grootste verschil met de Twin Pure Electric is dat de Pure Electric slechts een elektromotor heeft. Het topmodel heeft er twee. Polestar deed eerder al exact hetzelfde met de technisch identieke Polestar 2.

Kleinere batterij

Maar er is nog een verschil: de batterij. De Recharge Pure Electric heeft een iets kleinere batterij, te weten 70 kWh, waarvan 67 kWh bruikbaar is. De 408 pk sterke elektrische XC40 heeft een 78 kWh accu (75 kWh bruikbaar). Ontstaat er door die kleinere batterij ook een kleinere actieradius? Dat valt alles mee, want de 231 pk sterke elektromotor springt net wat efficiënter met energie om. Op papier komt je 416 tot 425 kilometer ver op een volle lading stroom. Bij de 78 kWh-batterij is dat 400 tot 436 kilometer. Een klein verschil dus.

Actieradius in de praktijk

Haal je die actieradius ook in de praktijk? Afhankelijk van weersomstandigheden en je eigen rijstijl kom je akelig dicht in de buurt. Een actieradius van 380 kilometer is prima haalbaar, zolang je maar de natuurkundige grenzen respecteert. De XC40 is een hoge, vrij hoekige auto met een aerodynamica die niet echt ideaal is voor een EV. Je snelheid aanpassen is dus een must om zoveel mogelijk elektrische kilometers uit het accupakket te peuteren.

One Pedal Driving tot stilstand

Gelukkig helpt de auto je ook een handje, onder meer met een uitstekend werkend one pedaal Driving-systeem. In tegenstelling tot bepaalde andere elektrische auto’s die afremmen tot 5 km/u, komt de XC40 wel volledig tot stilstand. Wie tijdig anticipeert, hoeft het rempedaal dus helemaal niet te gebruiken. One Pedal Driving voelt bovendien natuurlijk aan, al vraagt het wel even wat kalibratietijd van je rechtervoet om soepel te leren rijden.

Aandrijflijn Volvo XC40 Recharge Pure Electric

Je hebt in de Volvo XC40 Recharge Pure Electric de beschikking over 231 pk en 330 Nm aan koppel versus 408 pk en 660 Nm voor het topmodel. Door dat verschil in vermogen duurt de 0-100-tijd ook wat langer. Je sprint in een acceptabele 7,4 seconden naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 160 km/u. De sterkere elektrische XC40 heeft 4,9 seconden nodig voor dezelfde sprint. Ook die variant haalt overigens 160 km/u. Het acceleratiegevoel is ondanks het lagere vermogen toch indrukwekkend. Je hebt die 408 pk dus echt niet nodig om zeer vlot weg te kunnen rijden.

Gewichtsverschilen

Er is ook een verschil in gewicht tussen de twee elektrische XC40-varianten. De XC40 met 231 pk weegt 1.923 kilometer versus 2.088 kilogram voor de topversie met AWD. Beide versie mogen overigens een geremde aanhanger trekken. Bij de versie met 231 pk is dat 1.500 kilogram geremd. De AWD-variant mag 1.800 kilogram geremd aan de haak meenemen.

Opladen

Belangrijk bij een elektrische auto is de laadtijd. De XC40 Recharge Pure Electric kan overweg met 11 kW-laden (van leeg naar 100 procent in 7 uur) of zelfs met 150 kW DC-laden (32 minuten van 10 naar 80 procent). Uiteraard hebben we ook een snellaadsessie volbracht. Bij een Fastnedstation noteerden we een maximale laadsnelheid van 132 kW. Binnen 30 minuten was de batterij van 23 procent opgeladen naar 89 procent. De laadkabel kan opgeborgen worden in een handig vak onder de laadvloer.

Van de Volvo XC40 Recharge Pure Electric bestaan drie uitvoeringen, te weten Core (46.995 euro), Plus (50.995 euro) en Ultimate (54.995 euro).

Android Automotive met Google!

Tot zover even alle feiten op een rij. Laten we deze Volvo ook even als praktisch gebruiksvoorwerp bekijken. Want worden we blij van het totaalpakket? In grote lijnen wel. Met name het infotainmentsysteem – dat tegenwoordig draait op Android Automotive met Google als informatievoorziening – werkt voortreffelijk. Zoals elke andere Volvo heeft ook de XC40 een fors iPad-achtig display centraal op het dashboard. Dit laat zich eenvoudig bedienen. Erg handig is de spraakassistent. Even ‘Hey Google’ zeggen en vertellen wat je wilt. Google heeft eigenlijk altijd wel een antwoord.

Even zoeken…

Toch zijn sommige functies nog aardig verstopt in het menu, waardoor het soms even zoeken is naar de gewenste functie. Het uitschakelen van bepaalde rijhulpsystemen neemt wat tijd in beslag. Ook de stuurwielbediening vraagt om wat gewenning. Je moet vooraf even uitvogelen hoe alles werkt. Als je alles onder de knie hebt, is er geen probleem meer.

Andere praktische zaken

Het ruimte aanbod van de XC40 is prima voor elkaar. Ook achterin kun je als volwassen persoon met een lengte van 1,85 meter prima zitten, zelfs met aanwezigheid van een fors panoramadak. Dit gaat vrijwel niet ten koste van de hoofdruimte. De afwerking is van prima niveau. De verstelbaarheid van de stuurkolom is daarentegen weer wat beperkt. Dankzij een stoel die net wat te hoog in de auto staat kun je daardoor net niet de perfecte zitpositie vinden. Hier spreekt overigens wel een liefhebbershart wat graag wat lager in de auto zit. Voor de meeste mensen zal de hogere zitpositie juist als aangenaam worden ervaren.