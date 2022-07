Officieel: Mini Aceman wordt de volgende Mini

Vergeet de Mini Paceman (als je die nog niet vergeten was), de Mini Aceman is in aantocht.

Het is alweer even geleden dat Mini een nieuw model heef toegevoegd aan de line-up. Mini houdt het momenteel bij bewezen successen met de One, de Cooper, de Clubman en de Countryman. Eerlijk is eerlijk: de pogingen van Mini om wat anders te proberen waren geen succes.

De Mini Coupé en Roadster waren hartstikke leuk, maar er was niemand die er ook daadwerkelijk eentje kocht. Blijkbaar zag de consument het toch vooral als een onpraktische Mini en vonden ze de hatchback al leuk genoeg. Leuk geprobeerd van Mini, maar helaas…

Je was ‘m misschien al vergeten, maar van 2013 tot 2016 was er ook nog de Mini Paceman. Je zou denken: met een cross-over kun je niet de mist in gaan, maar met een tweedeurs cross-over kan dat dus wel.

De Paceman dateert uit 2012 en daarna heeft Mini geen pogingen meer ondernomen om nieuwe modellen te introduceren. Daar gaat binnenkort echter verandering in komen. We weten ook alvast hoe het nieuwe model gaat heten: de Mini Aceman.

De Aceman zal eerst zijn opwachting maken als concept car. Mini laat ons niet lang in spanning zitten, want die wordt overmorgen al onthuld. We weten ook wat voor soort auto we kunnen verwachten: een elektrische cross-over. Daarmee maakt de Aceman al meteen meer kans dan de Paceman.

De Mini Aceman zal de eerste op zichzelf staande EV worden van Mini. Daarmee wordt het dus een heel belangrijk model voor het merk. Voor de gelegenheid introduceren ze ook een nieuwe designtaal. Wat betekent: een geüpdatete versie van de huidige designtaal. Mini zou natuurlijk gek zijn als ze het helemaal over een andere boeg gooien.

We krijgen alvast wat flarden te zien in de onderstaande teaservideo. Daar worden we nog niet heel veel wijzer van, maar wat wel opvalt zijn de LED-lampen met pixels. De Britse vlag in de achterlichten is in ieder geval gebleven.

De Mini Aceman zal ónder de Countryman gepositioneerd worden. Daar komt namelijk ook een elektrische versie van en die wordt een slag groter. Die gaat zijn naam dus geen eer aan doen. Maar daarmee is er wel ruimte voor een kleinere cross-over.

De concept car komt zoals gezegd woensdag al, maar op een productieversie zul je iets langer moeten wachten. Naar verwachting zal de Mini Aceman pas in 2024 in de Nederlandse showrooms te vinden zijn.