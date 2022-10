Auto’s uit de bocht op dijk in Alblasserdam [video]

De gemeente heeft inmiddels ingegrepen, want de afgelopen weken ging het mis op de dijk in Alblasserdam.

Het is ontzettend leuk rijden op de dijken van Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk enzovoort. Dat zeg ik niet alleen omdat ik er ben opgegroeid, maar een deel van de dijk is ook opgenomen in de Porsche Tour of Legends Zuid-Holland route. De afgelopen weken was er echter iets vreemds aan de hand.

Op het dijkgedeelte Oost-Kinderdijk bij Alblasserdam vlogen auto’s uit de bocht. Op het stuk dijk in de bebouwde is een maximumsnelheid van 50 km/u van kracht. Echter stonden auto’s al met lagere snelheden opeens achterstevoren. Zelfs bij droog weer en aangename temperaturen ging het mis. Alblasserdamsnieuws volgde de ontwikkelingen op de voet.

Auto te water

Het ging van kwaad tot erger. Auto’s klapten op geparkeerde voertuigen en in het ergste geval schoot een automobilist zo de dijk af de rivier de Merwede in. Laatstgenoemde liep gelukkig alleen af met een nat pak en zonder verwondingen. De Citroën C1 had de duik in het water niet overleefd.

Gemeente grijpt in

De gemeente Alblasserdam besloot in te grijpen. Zeker naar aanleiding van het laatste incident. De maximumsnelheid van de bocht in kwestie is verlaagd van 50 naar 30 km/u. Daarnaast is het wegdek ruwer gemaakt. Het is een tussenoplossing. Uiteindelijk wil de gemeente het wegdek in de gehele bocht vervangen voor normaal asfalt. Nu ligt er een combinatie van rood asfalt en klinkers, wat mogelijk een rol speelt bij het spontaan spinnen van de auto’s.

Sinds de aanpassingen vorige week hebben er zich voor zover bekend geen incidenten meer voorgedaan. Mocht je de bocht interessant vinden om een driftje te wagen met je dikke BMW: pas maar op. Je zal niet de eerste zijn die zich in een dijkwoning boort op het stuk weg.