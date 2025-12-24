Buitenkansje: koop deze unieke AMG op Marktplaats!

Een rode CLK 63 AMG Black Series, hoe gaaf is dat?

De CLK was standaard heel ingetogen en beschaafd, maar Mercedes heeft ook een aantal ontzettend brute varianten gemaakt. Waaronder de Black Series. Daarvan staat er nu eentje op Marktplaats. Dat gebeurt maar zelden, dus we mogen spreken van een buitenkansje!

Van de CLK zijn aardig wat dikke versies geweest. Eerst was daar de CLK 55 AMG, met als afgeleide de bizarre CLK DTM AMG. Vervolgens kwam in 2006 de CLK 63 AMG, die als eerste de fameuze 6.2 V8 kreeg. Mercedes besloot ook deze auto een overtreffende trap te geven. Dat werd deze Black Series.

Smakelijk pakket

De Black Series is in één oogopslag te herkennen aan de uitgeklopte wielkasten. Verder heeft deze variant een unieke voorbumper, een carbon spoiler, een carbon diffuser en gepolijste 19 inch velgen. Al met al een heel erg smakelijk pakket.

Het vermogen van de 6.2 V8 was voor de gelegenheid opgeschroefd van 487 naar 507 pk. Het koppel van 630 Nm bleef wel gelijk. Verder werd de Black Series uitgerust met een KW-schroefset en een sperdifferentieel. Om gewicht te besparen werd de achterbank eruit gesloopt.

Kleur!

Van de CLK 63 AMG Black Series zijn maar 500 exemplaren gebouwd, waarvan het grootste deel (349 stuks) naar de VS ging. Dat is ook waar dit exemplaar oorspronkelijk vandaan komt. Wat deze auto extra bijzonder maakt, is de kleur. Deze auto’s zijn bijna allemaal zilver, wit of zwart, dus een rode CLK Black Series is een unicum. Terwijl deze kleur verdraaid goed staat.

Het enige nadeel aan deze auto is eigenlijk het prijskaartje: er wordt op Marktplaats €149.900 voor gevraagd. En dan moet ‘ie nog op Nederlands kenteken komen, dus er komt ook nog een klein beetje rest-bpm bovenop. Maar dan heb je wel een unieke auto, want zover wij weten rijdt er geen tweede rode CLK 63 AMG Black Series rond in Nederland.