Buitenkansje: koop deze unieke AMG op Marktplaats!

Een rode CLK 63 AMG Black Series, hoe gaaf is dat?
De CLK was standaard heel ingetogen en beschaafd, maar Mercedes heeft ook een aantal ontzettend brute varianten gemaakt. Waaronder de Black Series. Daarvan staat er nu eentje op Marktplaats. Dat gebeurt maar zelden, dus we mogen spreken van een buitenkansje!
Van de CLK zijn aardig wat dikke versies geweest. Eerst was daar de CLK 55 AMG, met als afgeleide de bizarre CLK DTM AMG. Vervolgens kwam in 2006 de CLK 63 AMG, die als eerste de fameuze 6.2 V8 kreeg. Mercedes besloot ook deze auto een overtreffende trap te geven. Dat werd deze Black Series.
Smakelijk pakket
De Black Series is in één oogopslag te herkennen aan de uitgeklopte wielkasten. Verder heeft deze variant een unieke voorbumper, een carbon spoiler, een carbon diffuser en gepolijste 19 inch velgen. Al met al een heel erg smakelijk pakket.
Het vermogen van de 6.2 V8 was voor de gelegenheid opgeschroefd van 487 naar 507 pk. Het koppel van 630 Nm bleef wel gelijk. Verder werd de Black Series uitgerust met een KW-schroefset en een sperdifferentieel. Om gewicht te besparen werd de achterbank eruit gesloopt.
Kleur!
Van de CLK 63 AMG Black Series zijn maar 500 exemplaren gebouwd, waarvan het grootste deel (349 stuks) naar de VS ging. Dat is ook waar dit exemplaar oorspronkelijk vandaan komt. Wat deze auto extra bijzonder maakt, is de kleur. Deze auto’s zijn bijna allemaal zilver, wit of zwart, dus een rode CLK Black Series is een unicum. Terwijl deze kleur verdraaid goed staat.
Het enige nadeel aan deze auto is eigenlijk het prijskaartje: er wordt op Marktplaats €149.900 voor gevraagd. En dan moet ‘ie nog op Nederlands kenteken komen, dus er komt ook nog een klein beetje rest-bpm bovenop. Maar dan heb je wel een unieke auto, want zover wij weten rijdt er geen tweede rode CLK 63 AMG Black Series rond in Nederland.
Reacties
slickrick zegt
Prachtig exemplaar, stukken beter dan zwart of zilver.
ghengiskhan zegt
Veel geld maar eerlijk gezegd vind ik de prijs nog meevallen voor zoiets: zeldzaam, erg rood en Clarkson vond ‘m gaaf.
Wat kostte het ding nieuw eigenlijk?
kniesoor zegt
Zonder verdere opties (die sowieso maar in beperkte mate voorhanden waren) ca. 185K.
Niels zegt
Vette bak, kleur staat hem ook echt heel goed. Zet maar neer.
Motomoto zegt
Investering?
Donstil zegt
Nah als je de originele prijs en de inflatie pakt dan staat deze auto nog flink onderwater.
Op de (hele) lange termijn is het misschien een investering maar als je anderhalve ton in een fonds stopt heb je veel meer investering.
Dat gezegd hebbende moet je dit ding natuurlijk niet kopen als investering maar om in te rijden!
mark997gt3 zegt
150k met 5% jaarlijks rendement resulteert in bijna 250k in 10 jaar tijd.
Ik verkies de 250k boven de CLK die 10 jaar lang in een garage onder een doekje staat.
Lisa de Boer zegt
Deze Mercedes zal niet misstaan naast de Caravan
Dymff zegt
Amerikaans model? Die hebben toch die andere stoelen. Europese versie’s hebben toch die schaalstoelen?.
Wel een mega gave kleur. Samen met wit zoals de auto van Sacha.
Robert zegt
De auto komt inderdaad uit de VS, dus is het zeker slim de ’title’ te achterhalen, waarmee kan worden uitgezocht of deze auto toevallig niet een schadeverleden heeft. Regelmatig worden containers vol van dergelijke voertuigen naar met name de Baltische staten geëxporteerd, waar ze tegen de lage loontarieven aldaar worden opgelapt en dan doorgeschoven naar de rest van Europa. Ik ben zo al een keer een Audi en een Saab cabrio van Amerikaanse origine tegen gekomen, die er op het eerste gezicht goed uitzagen, maar waar bij nader inzien nog de nodige verborgen gebreken waren gemaskeerd.
mark997gt3 zegt
Rondje met de lakdiktemeter zegt ook al veel. Als alles originele lak is dan is de kans op schade al heel erg klein. Waterschade kan je hiermee echter niet uitsluiten.
Dus ik sluit me bij je aan. Altijd even paar tientjes uitgeven om historie te achterhalen.