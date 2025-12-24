R8-bestuurder wordt bijna gespiest bij crash in Hendrik-Ido-Ambacht

Dit was bijna een Final Destination-scene.

Vlak voor de Kerst je supercar in de prak rijden is absoluut niet leuk, maar de bestuurder van deze R8 mag blij zijn dat hij überhaupt nog kan aanschuiven bij het Kerstdiner. Deze crash had namelijk ook anders af kunnen lopen.

Het ongeluk vond vanmiddag plaats op de Antoniuslaan in Hendrik-Ido-Ambacht. De Audi R8 knalde tegen een reclamezuil. Dat moet met een flinke snelheid zijn gegaan, want de paal werd compleet uit de grond gerukt.

Het meest bizarre is echter dat de rand van het reclamebord de voorruit doorboorde, precies op de plek waar de bestuurder zat. Volgens de fotograaf is de bestuurder nagekeken door het ambulancepersoneel, maar leek hij ongedeerd. Daarmee heeft hij veel geluk, want dit was bijna een horrorcrash geweest.

De auto is er minder goed vanaf gekomen. De klap was dusdanig hard dat de voorbumper en de koplampen er compleet af liggen. Het gaat om een Audi R8 V10 Plus van de tweede generatie. In deze uitvoering levert de R8 610 pk. Dankzij zijn vierwielaandrijving is het niet de meest listige supercar, maar je rijdt natuurlijk wel snel te hard met zo’n apparaat.

Of deze R8 ook total loss is? Dat valt waarschijnlijk mee. We vermoeden dat deze auto gewoon weer opgelapt gaat worden. De motor is in ieder geval nog volledig intact, dat scheelt.

Foto’s: FlashphotoNL