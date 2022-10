Size does matter: Mercedes verdedigt grote schermen

Mercedes heeft uitgelegd dat grote schermen wel degelijk heel handig zijn.

We zien het bij elk merk dat de schermen steeds groter worden. Zeker bij luxe auto’s is het tegenwoordig heel indrukwekkend. Toch zien we dat sommige autofabrikanten twijfelen en nadenken of het niet allemaal teveel is. Klaus Frenzel, directeur van de afdeling User Experience (UX) design van Mercedes-Benz, twijfelt niet en is van mening dat grote schermen een blijvertje zijn.

Mercedes verdedigt grote schermen

Dit komt niet helemaal als een verrassing, Mercedes heeft een enorm dashboard vol met schermen. Dit heet het zogenaamde ‘Hyperscreen’. Voor de ontwikkeling heeft het merk hier veel geld en tijd ingestoken en zij komen dus niet terug op het principe. Frenzel legde onlangs uit aan Car Design News hoe goede schermen een wereld aan mogelijkheden bieden. Oh ja, daar horen touchscreens buttons ook bij. Weg dus met die ouderwetse knopjes.

“Het scherm is een soort speelveld, hoe groter het scherm, hoe meer je kunt doen. Frenzel

Grootte is niet alles

De grootte is niet alles (maar is wel heel belangrijk!), aldus Frenzel. Blindstaren op afmetingen is niet goed en in plaats daarvan moeten autofabrikanten rekening houden met onder andere de soundscape en spraakinteracties en zou dit alles moeten samenwerken om een ​​goed product aan de consument te leveren. Daar heeft hij een punt, want alleen een groot scherm levert geen optimale ervaring. Daar hoort bijvoorbeeld goed geluid bij. Het gaat dus niet alleen om hoe groot het is, maar tevens over wat je er mee kan doen. Dat klinkt bekend…

En dat is niet makkelijk. Er moet veel afstemming plaatsvinden met verschillende teams. Voor de schermen, gebruiksvriendelijkheid, voor het geluid maar ook voor het design. Het scherm in de Mercedes moet bijvoorbeeld de grille van de Mercedes EQ-auto’s nabootsen. Met name het ontwikkelen van een dashboard dat intuïtief werkt is een uitdaging. Volgens Frenzel moeten mensen in een Mercedes binnen 20 seconden de auto kunnen starten en de belangrijkste functionaliteiten kunnen gebruiken.

Wij verlangen weleens terug naar simpele knopjes die echt een mechanisch geluidje maken als je erop klikt. Of in ieder geval een combinatie van touchscreen knoppen en echte knoppen. Of zijn wij nu ouderwets?