1.000+ pk Porsche 993 GT2 Evo voor Jon Olsson

Jon Olsson heeft weer eens een nieuwe auto, dit keer iets aparts in vorm van een Porsche 993 GT2 Evo!

Als je kijkt naar wat voor auto’s Jon Olsson allemaal heeft gehad dan is het geen heel uniek lijstje. De projecten waren bijzonder, zeker waar. Maar de auto’s zelf niet extreem speciaal. We noemen een Audi RS6, Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Huracán. Maar dit keer pakt de Zweed wel bijzonder uit!

De nieuwe auto van Jon Olsson is een Porsche 993 GT2 Evo. Deze auto is vanaf de grond opgebouwd door LMS Service. Het is niet zo dat Olsson zelf dit idee had. De 993 werd gebouwd in opdracht van een klant. Jon kreeg echter de kans om dit exemplaar te kopen via het bedrijf en zo geschiedde.

Om zijn Porsche 993 GT2 Evo eens goed te sporen te geven reisde Jon Olsson af naar het Finse Alastaro Circuit. Daar kan, op legale wijze, de kracht van de auto goed ervaren worden. Want bizar, dat is dit ding wel. De Porsche weegt slechts 1.083 kg en levert een schofterige 1.007 pk. Dat dit goed vooruit komt hoeven we niet uit te leggen.

In totaal is er acht jaar aan het voertuig gewerkt. Zeker de moeite om de bijgevoegde video te kijken zodat je de context achter het project begrijpt. Het is weer eens wat anders dan de zoveelste snelle Audi RS6.

De witte Porsche 993 GT2 Evo is niet de enige 993 van Jon Olsson. De Red Bull atleet kocht begin dit jaar ook een rood exemplaar. In de categorie één is geen.

Fotocredit: Jon Olsson op Instagram