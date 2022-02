Auto’s zijn smeriger dan een toilet. Daarmee is het een soort rijdend geel vaatdoekje.

Eigenlijk is het best wel vreemd dat we zo weinig aan onze auto doen om ‘m schoon te houden. Natuurlijk zijn er een paar fanatici die het detailen tot een kunst hebben verheven. Maar eigenlijk doen we veel te weinig om onze auto’s schoon te houden, nietwaar?

Een keertje per week uitzuigen en af en toe een doekje is simpelweg niet genoeg voor een ruimte waar je op dagelijkse basis in zit te rijden, eten, drinken en af en toe een windje laat. Oh ja, voor de neus-eters, we kunnen je zien graven.

Auto’s zijn SMERIGER dan een toilet

Een onderzoek wijst uit dat auto’s écht vies zijn. Sterker nog, volgens Scrap Car Comparison zijn autointerieurs vaak smeriger dan een toilet. Je weet wel, daar waar je afscheid neemt van nummer twee.

Bij Scrap Car Comparison gingen ze ditmaal het interieur van gebruikte auto’s onderzoeken samen met de afdeling Microbiologie van de Aston University. Dus niet 2 maanden oude leaseauto’s, maar occasions die er al een (half) leven op hebben zitten. Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons (statistisch gezien) rijden in een wat oudere auto dus deze informatie is superrelevant.

Fecale bactieriën

Er werden samples genomen van twee toiletten en vijf gebruikte auto’s. De auto bleek viezer te zijn… De meest vieze plaats in de auto is de kofferbak (met 1.425 bacteriën). Op de bestuurdersstoel waren er alsnog 625 bacteriën. Ook op de pookknop (407), achterbank (323) en op het dashboard was er voldoende te vinden.

Naast de gebruikelijke bacteriën waren er ook hele smerige fecale bacteriën. Ja, precies: poeprestjes. Deze werden gevonden op de bestuurdersstoel én de kofferbak. Dus als je per ongeluk iets laat vallen en dat van de stoel eet, weet wat voor smerigheid er kan liggen.

Ook goed om te weten dat de meeste bacteriën aanwezig zijn daar waar je vaak het eten vervoert (kofferbak). Nu we weten dat het interieur van auto’s smeriger zijn dan een toilet, gaat ondergetekende nog maar eventjes de auto wassen.