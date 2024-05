Rotterdam wil dat vieze auto’s rondjes door de stad gaan rijden

Ja, dat klinkt gek hè? Maar Rotterdam wil echt dat vieze auto’s rondjes door de stad gaan rijden.

We leven in gekke tijden. Van transitie enzo. Alles moet schoon, politiek correct en alles moet worden gedaan om te voorkomen dat mensen gekwetst worden. En hoe dat afloopt, kun je vragen aan Joost Klein. Doch dit terzijde.

In steden willen ze ook dat er geen vieze auto’s over de straten rijden. Da’s gewoon goor en slecht voor de toch al broze gezondheid van de inwoners. Daarom hebben ze milieuzones (meer nog vanaf 2025) en kun je het wel schudden met je oude en vieze auto.

Zo ook in Rotterdam. Zou je denken. Maar die gemeente wil juist dat vieze auto’s rondjes door de stad gaan rijden. Echt! Niet echt logisch voor een stad waarbij de laatste jaren het beleid actief is om te zien hoe ver je de automobilisten moet frustreren voordat ze die auto uit komen (’s Gravendijkwal iemand?)

Rotterdam wil vieze auto’s in de stad

Wat is nou het geval? Dat zullen we je uitleggen. In Rotterdam bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde parkeergarages kortlopende abonnementen af te sluiten. Voor een maand, 2 maanden, of een half jaar. Of langer, wat jij wil.

Da’s echt heel handig als je bijvoorbeeld een oldtimer hebt die je in de winter graag overdekt weg wil zetten. Je betaalt niet de hoofdprijs, maar je geliefde ouwe beessie staat veilig, droog en warm gestald totdat de lente weer aanbreekt en je er af en toe mee gaat rijden. Of je hebt een grotere auto waarmee je in de zomer met de caravan op pad gaat.

Zo dacht ook onze hoofdredacteur @michaelras. Zoals iedereen weet is hij de trotse eigenaar van een Fiat Panda 4×4 van de eerste generatie en kreeg hij die eind vorig jaar in zijn bezit.

Oude Italiaantjes wil je natuurlijk niet met slecht weer buiten zetten, omdat er anders enkel een hoopje roest rest als je hem in april weer wil ophalen. Alles goed en wel geregeld, Michael zette zijn Panda in de garage bij de Kuip om hem er rond deze tijd weer uit te halen.

Maar toen ontving hij begin 2024 een brief van de gemeente Rotterdam, waarin stond dat de voorwaarden van het gebruik van die parkeergarages zijn gewijzigd. Voortaan mag je er niet langer dan 28 dagen onafgebroken staan. Dus na een kleine maand MOET je met de auto naar buiten, de straten op, Rotterdam in.

Daarna mag je hem weer binnen zetten, om dit hele gedoe 28 dagen later te herhalen. Met als resultaat dat er dus volkomen onnodig smerige ouwe auto’s al rokend door de stad trekken. Wat de bomen niet erg vinden, maar de longen van de vrolijk knikkerende, elastiekende en hinkelende Rotterdamse schooljeugd wel. Doerakken zijn het toch hè?

We hebben natuurlijk even contact gezocht met de gemeente en de vraag daar neergelegd of bezit erger is dan gebruik. Want de Gemeente Rotterdam bevordert dus het gebruik van auto’s die je graag binnenzet. En Spoiler alert, dat zijn vaak niet de auto’s met de hoogste euro normen of de laagste CO2 uitstoot. Als we een reactie ontvangen dan horen jullie het ook!

Toch gek. Dat de gemeente willens en weten de gezondheid van de inwoners op het spel zet. Want welk probleem denken ze hier nu mee op te lossen. De betreffende parkeergarage is overigens verre van vol. Dit ondanks de absurd lage abonnementsprijs van € 33 per maand.

Meer lezen over het auto ontmoedigingsbeleid van Rotterdam doe je hier.