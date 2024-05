Skoda Kodiaq 2024 – test en video

Het is niet lullig bedoeld, maar wat is dit een ontzettend Nederlandse auto. Praktisch, voordelig en bruikbaar, dat zijn de kenmerken van de Skoda Kodiaq uit deze test.

Geen value-for-money, maar ruimte-voor-je-geld. Het is daarmee ook volledig begrijpelijk dat de eerste generatie Skoda Kodiaq in Nederland (en daarbuiten) gretig aftrek vond. De kubieke meters van je doorsnee-woning verhogen, is nooit makkelijker geweest dan door een Kodiaq op de oprit te parkeren. Om maar makelaar-speak te gebruiken: het behoort bij de niet gebouwgebonden ruimte van de geschakelde jaren-dertig villa.

Flauwigheid, maar het is er wel meteen duidelijk waarom je een Kodiaq zou willen aanschaffen of leasen. Het karakter van deze tweede generatie Kodiaq is namelijk niet wezenlijk anders geworden.

Wat is het

Nog ruimer. Sterker nog: het is de ruimste Skoda ooit. De Kodiaq is met 6,1 centimeter gegroeid tot een lengte van 4,75 meter. De wielbasis, breedte en hoogte veranderden niet wezenlijk. Wat ook bleef was de mogelijkheid om te kiezen voor een derde zitrij en de Kodiaq om te toveren tot een zevenzitter.

Als je de derde rij achterwege laat heb je een bagageruimte van maar liefst 910 liter, grofweg 50% tot het dubbele van wat een stationwagon heeft. De bagageruimte is dan zo groot dat het zonde lijkt om de derde zitrij niet te specificeren. Overigens heeft de PHEV versie altijd maar vijf zitplaatsen, de accu neemt te veel ruimte in.

De styling wordt (ook) bij Skoda steeds minder no-nonsens, praktisch en bruikbaar zijn blijkbaar te combineren met een beetje gevoel voor stijl. Opvallend is de D-stijl die in een afwijkende kleur (zilver of zwart) is uitgevoerd. Vooraan vinden we geheel volgens de laatste trend dat de koplampen separaat zijn van de dagrijlichtunits. Optioneel loopt de LED-strip door in de grille, leuk om de winterse donkere dagen op te fleuren.

Hoe rijdt de nieuwe Skoda Kodiaq

Zolang je de echt sportieve aspiraties thuislaat, is het prima vertoeven in de Kodiaq. Het accent ligt op het comfort, maar zompig is het onderstel niet. De eerste kilometers van de test in de Skoda Kodiaq legden we af in de instapper: de 1.5 eTSI mildhybride met 150 pk. Voor in Nederland kan je prima uit de voeten met deze versie, maar een enigszins volgeladen Kodiaq 1.5 eTSI zal in de bergen flink aan de bak moeten. Voor de volledigheid nog even de statistieken: de 0-100 duurt 9,7s (9,9s) en de topsnelheid is 207 km/u (205 km/u), waarbij de cijfers tussen de haakjes op de 7zitter slaan.

De stap naar de PHEV is financieel gezien rond de 2.000 euro. Op een vlakke autovia leek me dat vooral geld weggooien om te kunnen stekkeren, maar op de meer heuvelachtige kustwegen rond Girona werd het verschil duidelijk. De elektrische motor levert tot 115 pk en trekt stroom uit een 25,7 kWh grote accu. Volledig elektrisch kom je daarmee zo’n 100 km ver, waarna je via een 11 kW-lader kan laden of kan fastchargen tot 50 kW (!).

De 204 pk sterke PHEV-versie is zo’n 300 kg zwaarder, dus de sprint naar de 100 is maar marginaal sneller: 8,4s. Het zijn vooral de tussensprints waarin de Kodiaq PHEV veel beter bij de les is.

Een klein traantje moesten we wel laten: na nog geen 10 meter in de 2.0 TDI (193 pk) was de conclusie duidelijk. Voor dit soort auto’s is een diesel duidelijk het beste concept. Alleen niet voor in Nederland, want door de hoge belastingdruk heeft importeur Pon besloten om de diesels niet eens in de prijslijst op te nemen.

Zijn er nog minpunten

Ja. De gemiddelde Nederlandse leaserijder zal een PHEV als zevenzitter willen. Maar die combinatie is er niet, want dan zou de benzinetank of het accupakket te klein worden.

Papa’s (M/V) die na het afzetten van hun kroost nog een klein stukje willen boenderen op een rivierdijk, moeten voorlopig ook nog even doorzoeken. De Kodiaq valt niet door de mand, maar sportieve genen heeft die evenmin.

Killer features

Ruimte en de Simply Clever Skoda dingen. Waarom hebben andere auto’s geen paraplu’s in de deuren, kunststof deurbescherming of een handige uitklapbare dop voor de ruitensproeiervloeistof. Sommige dingen zouden iedere auto moeten hebben, want die kosten werkelijk niets extra’s en verbeteren wel je leven aan boord.

Naast de gigantische kofferbakruimte valt ook de enorme ruimte op de tweede zitrij op. Ouders (M/V) met puberkinderen worden hier wel blij van, ook omdat er twee USB-C aansluitingen zijn en handige vakjes voor je telefoon. De tweede rij is ook nog eens verschuifbaar om de ruimte met de derde zitrij nog wat te verdelen.

Alternatieven

Binnen de Volkswagen Group zijn er wat zustermodellen te vinden die ongeveer hetzelfde doen. De vernieuwde VW Tiguan is meer sexy, maar wat kleiner. De Seat Terraco heeft Spaanse flair, maar loopt ietsje achter qua technologie updates.

Conclusie test Skoda Kodiaq

De Skoda Kodiaq is er vanaf € 44.990, de Kodiaq PHEV is er vanaf 48.990 euro.

Een beetje C-segment hatchback is tegenwoordig minimaal 35 mille, in dat licht gezien is de Kodiaq legale diefstal. Jammer dat we die smeuïge diesel niet in Nederland krijgen, verder lijkt de Kodiaq perfect. Maar dat we deze Kodiaq terug gaan vinden in de Top 10: Favoriete trekauto’s voor de caravan is wel een zekerheidje.