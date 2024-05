Oeps. Guenther Steiner krijgt een (juridisch) koekje van eigen deeg

Of om in de Hollandse spreekwoorden te blijven; Guenther Steiner krijgt de deksel op zijn neus. Of Guenther Steiner kaatste een bal en kan die nu terugverwachten…

Er wordt pas komend weekend weer gereden met de Formule 1-autootjes, maar er ias natuurlijk altijd nieuws wat we kunnen melden. Deze keer gaat het eens niet over een motorupgrade van Red Bull of nieuwe banden van Pirelli, maar om een stukje onvervalst machtsvertoon van een team jegens een oud-werknemer.

Als je de titel hebt gelezen, weet je al een beetje waar het over gaat. Guenther Steiner wordt door zijn oud-werkgever Haas voor de rechter gesleept. Gene en zijn kornuiten zijn een beetje boos op de Duitstalige Italiaan.

Het zit zo; Guenther sleepte eerst Haas al voor de rechter omdat hij van mening was dat hij nog geld te goed had van het team. Onbetaalde premies en wat dies meer zij. En -nu komt het- ook vanwege het ongeoorloofd gebruik van de beeltenis van Steiner door Haas.

Op de uitkomst daarvan moeten we nog even wachten, maar daar had Haas geen zin. Het team slaat keihard terug door Steiner nu voor dezelfde feiten naar de rechtszaal te lokken. Hij zou de naam en beeldmerken van Haas ongeoorloofd hebben gebruikt in zijn boek Surviving to Drive. Deksel. Neus.

Over het hoe en waarom van deze stap is het nog even gissen, maar wij denken dat meneer Haas zelf niet met zich laat sollen en daarom even laat zien wie er de baas is. We zijn vooral benieuwd wat de rechter zegt. In beide zaken.