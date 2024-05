Officieel: Lancia is terug in Nederland!

De comeback van Lancia in Nederland is een feit, want de eerste nieuwe showroom is geopend.

We hadden niet gedacht dat we deze zin ooit nog eens zouden schrijven, maar Lancia is terug in Nederland. In hoeverre dat goed nieuws is, mag je zelf bepalen. Je kunt de nieuwe Ypsilon natuurlijk zien als de zoveelste Stellantis-kloon. Maar Lancia heeft er toch wat bijzonders van weten te maken, zowel van binnen als van buiten.

Enfin, de gloednieuwe Lancia Ypsilon is nu in ieder geval geland op Nederlandse bodem. Daarmee is Lancia na een afwezigheid van zeven jaar weer terug. Broekhuis in Zwolle heeft de eer om de eerste nieuwe Lancia-showroom van Nederland te zijn.

Uiteraard is Lancia niet het enige merk wat ze voeren bij Broekhuis in Zwolle. Ze zijn naast Lancia-dealer tevens Abarth-, Alfa Romeo-, Citroën-, DS-, Opel-, Fiat-, Jeep- en Peugeot-dealer. Oftewel: je kunt er terecht voor alle merken van Stellantis.

Als potentiële Lancia-klant moet je dus in Zwolle zijn, maar de aanwezigheid van Lancia zal uiteraard nog verder uitgebreid worden. In totaal komen er zes Lancia-dealers in Nederland. In heel Europa komen er zeventig ‘nieuwe’ dealers. Maar dat is natuurlijk vrij makkelijk te regelen als je onderdeel bent van Stellantis. Even een hoekje vrij maken in een bestaande showroom, extra logootje op de gevel en klaar is Kees.

De Nederlandse prijs van de Lancia Ypsilon kenden we al, maar we zullen ‘m nog even voor jullie herhalen. De Ypsilon is er vanaf €29.700 voor de benzineversie. Zoals collega @loek al concludeerde is de Lancia daarmee iets duurder dan een gelijkwaardige Corsa of 208, maar de meerprijs valt mee. En zeg nou zelf: deze Lancia heeft toch wat meer uitstraling. Daarom willen we zeggen: welkom terug Lancia!