BMW maakt officieel meest fotogenieke auto’s

BMW is het meest gefotografeerde merk ter wereld. Dat naar aanleiding van een onderzoek wat Instagram tags gebruikt om tot conclusies te komen.

Instagram is explosief gestegen in populariteit en dat merk je aan alles. Ook aan autospots en andere autofoto’s en autovideo’s die je op Instagram kunt zetten. Als je een beetje populariteit wil vergaren, gebruik je tags. Dat maakt het ook makkelijk om content te filteren: net als hier op Autoblog kun je de tag BMW M3 opzoeken en je krijgt alles over de BMW M3.

Populairst op Instagram

We houden van cijfertjes en dus maakte Confused.com er een onderzoek van. Zij gingen eens kijken van welke auto’s de meeste foto’s op Instagram zijn als je naar die hashtags kijkt. Daarvoor werd gekeken naar de 200 meest verkochte auto’s, want anders krijg je alleen maar Lamborghini’s en dergelijken. Er wordt ook gekeken naar de populariteit van de auto in verkoopcijfers. Zo krijg je de populairste merken in relatie tot hoe populair de auto is in harde verkoopcijfers. Duidelijk? Mooi. Hier is de top 20.

BMW meest gefotografeerd

Op nummer één geen verrassing: we hadden het al in de titel gezet. BMW is volgens dit onderzoek het meest fotogenieke merk ter wereld, in ieder geval op Instagram. Met 2.028.000 verkochte auto’s en 60.087.000 Instagram-foto’s met de tag #BMW krijgt het merk in dit onderzoek de hoogste score op 296 stuks. Net zoals bij de verkoopcijfers heeft BMW maar twee duidelijke concurrenten: Audi haalde een score van 166 op de tweede plek en Mercedes pakte plek 3 met een score 136. Plek 4 en 5 zijn ietwat onverwacht: Subaru en Lexus. De top 20 wordt afgemaakt door Dodge, Honda, Land Rover, Tesla, Volvo, Opel, Ford, Mazda, Chevrolet, Nissan, Toyota, Volkswagen, Kia, Fiat en Renault.

Meest populaire modellen

Er is in dit onderzoek naar Instagram tags ook gekeken naar de meest populaire modellen. Grappig genoeg zien we hier geen één BMW. Plek 1 gaat namelijk naar de Audi Q8. Op het podium wordt deze geflankeerd door twee Land Rovers: de Defender op 2 en de Range Rover op 3. SUV’s vooral, dus. De eerste BMW die we hier vinden is de X4 op plek 13. Andere verrassingen zijn de Audi Q3 op plek 7: je zou toch zeggen dat behalve de RS Q3 er niet zo veel te melden is over de kleine SUV.

Als je dus je BMW op Instagram zet, draag je bij aan de meest populaire hashtag in de auto-industrie, volgens dit onderzoek. De hele top 100 en de gehele uitwerking van het onderzoek kun je vinden op de website van Confused.com.