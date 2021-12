Dit kost het om volgend jaar Formule 1 met Viaplay te kijken (duur!)

De Nordic Entertainment Group (NENT) heeft bekendgemaakt wat Nederlanders moeten gaan betalen om een abonnement voor de Formule 1 af te sluiten. Spoiler alert: het is niet voordelig.

Wie dacht voor een paar euro per maand volgend jaar F1 te kunnen kijken zal teleurgesteld zijn. Het is wel wat prijziger dan dat. Om een abonnement op Nordic Entertainment Group (NENT) af te sluiten ben je 13,99 euro per maand kwijt. Naast F1, heb je dan ook toegang tot darts, de Bundesliga en nog een aantal voetbalcompetities. Maar uiteindelijk gaat het om de Formule 1 natuurlijk.

Formule 1 Viaplay

Het Formule 1 Viaplay abonnement geeft toegang tot de vrij trainingen, de kwalificatie, natuurlijk de race, analyses en uitzendingen rondom het raceweekend. Je krijgt de volledige vrijheid in hoe je naar Viaplay kijkt. De dienst werkt vergelijkbaar met Netflix, dus denk aan apps voor je televisie, smartphone en tablet. Amber Brantsen neemt de presentatie op zich vanuit een studioprogramma met aanschuivende gasten. Het commentaar is in handen van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk

F1 op Ziggo en KPN

Er is ook goed nieuws voor een ieder met een abonnement op KPN of Ziggo. NENT heeft een overeenkomst afgesloten met de kabelmaatschappijen. Daardoor kun je ook betalen per race bijvoorbeeld. Het is nog onbekend hoe dit exact in elkaar steekt en wat de prijs hiervoor is.

F1 TV

Het is nog niet bekend of er ook veranderingen gaan gebeuren met F1 TV. Nu is het nog zo dat je een abonnement voor 64,99 euro per jaar kunt afsluiten. Je krijgt dan F1 TV Pro met toegang tot de vrije trainingen, kwalificatie en race inclusief individuele onboards en teamradio’s. Op jaarbasis lijkt F1 TV dus de betere deal.