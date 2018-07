Autoshow van Detroit op de schop om te kunnen overleven

Autoshows zijn steeds minder belangrijk voor autofabrikanten. Grote veranderingen zijn noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan.

Waarschijnlijk zal de NAIAS (North American International Auto Show) in 2019 zijn laatste event beleven in de huidige setup. Nadat steeds meer merken hebben laten afweten, waaronder een grootheid als Mercedes, hadden ze ook in Detroit door dat er dingen moesten gaan veranderen.

Zo is via de wandelgangen naar buiten gekomen dat er voor 2020 de nodige veranderingen op de planning staan. Allereerst de datum. Normaal gesproken komen pers en bezoekers in januari naar de stad in Michigan, maar vanaf 2020 moet de show in juni gaan plaatsvinden. Januari zou te kort op maart zijn, waardoor autofabrikanten de voorkeur geven aan Genève voor een werelddebuut in plaats van Detroit. Ook moet de setup anders gaan worden. De organisatie wil de hele stad betrekken bij het event, door bijvoorbeeld proefritten in de stad te organiseren. Ook wil de organisatie het dak van het Cobo Center gebruiken voor demo’s van nieuwe technieken, zoals autonoom rijden. In januari is het doorgaans stervenskoud in de stad, wat activiteiten op het dak niet mogelijk kan maken. Meters sneeuw in de straten van Detroit is in januari tevens niet ongebruikelijk, wat proefritten door het centrum niet heel aantrekkelijk maakt.

Of deze noodzakelijke veranderingen de NAIAS een langere adem gaan geven is afwachten. Autoshows zijn nu eenmaal op retour en autofabrikanten geven steeds meer de voorkeur aan eigen events. Bovendien zorgt een show in juni weer voor een korte overloop met de in april georganiseerde New York International Auto Show. (via The Detroit News)