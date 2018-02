‘Mercedes gaat deze grote autoshow overslaan’

Een opmerkelijk nieuwtje.

Doorgaans pakt Mercedes groots uit op autoshows. Zeker in thuisland Duitsland, als de show van Frankfurt op de agenda staat. Meerdere verdiepingen worden dan door de Duitse autobouwer in gebruik genomen. Ook de North American International Auto Show in Detroit is een beurs waar een merk als Mercedes vaak prominent aanwezig is.

Afgelopen maand beleefde de nieuwe G-klasse zijn werelddebuut op de autoshow. Bovendien is de Amerikaanse markt een belangrijke voor Mercedes. In 2019 is het merk echter een grote afwezige op de NAIAS, meldt Autonews. Bronnen vanuit de autobouwer hebben tegenover het nieuwsmedium verklaart dat de autoshow in 2019 zal worden overgeslagen.

Mercedes zou naar de kalender hebben gekeken als het gaat om de lancering van nieuwe modellen. In januari 2019, en de maanden in aanloop daarnaartoe, staat er niets op de planning dat van belang zal zijn voor de Amerikaanse markt. De G-klasse is bijvoorbeeld zeer belangrijk voor Amerika. Zeker Californië, waar de rich & famous gek zijn op de G. Een terugkeer in 2020 wordt niet uitgesloten.

Dit is een domper voor de organisatie van de NAIAS. Merken als Mazda, Porsche, Jaguar en Land Rover waren eerder al afwezig op de grote Amerikaanse autobeurs. Bovendien komen er steeds vaker stand-alone evenementen waarbij één nieuw model door een merk wordt gepresenteerd. Denk aan de nieuwe Mercedes A-klasse, die zijn debuut beleefde in de Kromhouthal (video) in Amsterdam. Pers over de hele wereld kwam naar onze hoofdstad om kennis te maken met de nieuwe A. En zo krijgt een merk veel meer persoonlijke aandacht in vergelijking met een lancering op een autoshow.