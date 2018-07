Deze DS 3 Crossback moet het opnemen tegen de Audi Q2

De geinige DS 3 op hoge pootjes gezet.

We hadden al de DS 4 Crossback en vorig jaar werd de DS 7 Crossback geïntroduceerd. Dit model is tevens het huidige vlaggenschip van DS Automobiles. Op de achtergrond werken de Fransen aan de DS 3 Crossback. Opgedoken patenttekeningen laten zien wat we kunnen verwachten.

Er blijft weinig aan fantasie over, want het lijkt inderdaad op een verhoogde DS 3. Deze nieuwe crossover komt op het nieuwe CMP platform van PSA te staan. Dit betekent dat er naast conventionele motoren, ook de kans bestaat de DS 3 Sportback er met een elektrische variant gaat komen. De Fransoos moet gaan concurreren met auto’s als de Audi Q2 en de MINI Countryman.

Qua uiterlijk zijn er veel gelijkenissen met de DS 7 Crossback zichtbaar. Het lijkt letterlijk het kleinere broertje te worden van Crossback-familie. In het interieur is tevens een vergelijkbare lay-out waarneembaar, al lijkt het infotainmentscherm een iPad-achtige constructie te krijgen. Bij de DS 7 Crossback is het scherm keurig geïntegreerd in de middenconsole.

De huidige DS3 stamt uit de tijd dat DS Automobiles nog niet als apart merk opereerde. Het is dan ook alweer ruim acht jaar geleden dat de hatchback op de markt kwam. De nieuwe DS 3 Crossback zal naar verwachting zijn debuut op de aanstaande autoshow van Parijs beleven. De autobeurs gaat in oktober van start.