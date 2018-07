Maak van je Smart een toffe Renault Alpine

Met het juiste knutselwerk maak je van een compacte stadsauto een Franse klassieker.

“Dit is toch goud hé, wij zijn helemaal knettah’. Dat moet de bedenkers achter deze bedrijfsformule hebben gedacht. Quelet Composite is namelijk een bedrijf waarbij ze Smarts ombouwen tot een Alpine replica.

Klanten leveren een standaard Smart Roadster en het Franse bedrijf gaat vervolgens met de auto aan de slag. Voor 16.540 bouwen ze een bestaande Smart om. Je zult dus zelf de vierwieler moeten leveren. Er worden kosten noch moeite bespaard om van de Smart een echte Alpine te maken. De looks van de Roadster zijn op diverse punten nog aanwezig, maar de kont en het front zijn volledig nieuw. Op de stoelen en wat details na, blijft het interieur van de oorspronkelijke Smart grotendeels hetzelfde.

Het ding ziet er overigens sneller uit dan ‘ie is. De 82 pk sterke driecilinder brengt je in 11,7 seconden naar de honderd kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 180 km/u en de omgebouwde Smart weegt 815 kg. Ze noemen ‘m Smarlinette..

