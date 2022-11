Autoslopers terroriseren wijk in Rotterdam

Het is bijna elke ochtend wel raak in Nesselande Rotterdam, autoslopers strippen daar complete voertuigen.

Wil je in de vroege ochtend naar je werk toe met de auto, is deze compleet gesloopt. Dit is toch wel de nachtmerrie van menig autobezitter. In Nesselande in Rotterdam ondervinden autobezitters dit dagelijks: ‘het is moedeloos van te worden’, volgens een bewoner.

Autoslopers in Nesselande

Alles, maar dan ook echt alles, wordt kapotgemaakt. We lezen in het Algemeen Dagblad dat bewoners Ron en Petra hun auto met schade aantroffen. Ze zijn goed geschrokken. Ze zeggen op Facebook: “iets waar je keihard voor werkt wordt door een imbeciel zo kapotgemaakt. Met kwaadheid en ongeloof en met de nodige scheldwoorden hebben we dit zo moeten aanschouwen.’’ Deze emoties kunnen wij goed begrijpen.

Meerdere bewoners hebben al aangifte gedaan bij de politie. Opvallend is dat de inbraken vaak gebeuren in een afgesloten parkeergarage. De bewoners hebben geen idee hoe de criminelen binnenkomen. Natuurlijk, er zijn camerabeelden maar daar voorkom je blijkbaar de inbraken niet mee. Opvallend is dat BMW’s, Audi’s en Skoda’s het meest aantrekkelijk zijn om leeg te halen. Maar ook een Volkswagen Tiguan, die we zien op de afbeeldingen, is een prooi.

Op bestelling?

Bewoners zeggen dat ze vaak eerst iemand zien die komt kijken. Enkele tijd daarna is de auto ‘aan de beurt’. Het lijkt erop dat de inbrekers op bestelling werken en onderdelen stelen die al besteld zijn op de zwarte markt. Denk hierbij aan navigatiesystemen, airbags, koplampen of audiosystemen. Honderden keren is dit al voorgekomen en de bewoners zijn radeloos geworden.

Nesselande is een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Een echte Vinex-wijk met veel gezinnen en werkende ouders. Veel auto’s dus op een kluitje, wat zeer aantrekkelijk is voor de inbrekers. De politie is op de hoogte van de inbraken, maar kan ze tot dusver niet voorkomen of oplossen. Inderdaad, om moedeloos van te worden…

Afbeeldingen via Buurtpreventie Nesselande