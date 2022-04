Politie Rotterdam neemt GT-R in beslag na straatrace

159 km/u rijden waar 50 km/u is toegestaan. De politie greep de bestuurder van een Nissan GT-R bij zijn kraag.

De Maasboulevard is een prachtig stukje Rotterdam Centrum, met mooi uitzicht op de skyline van de stad. Op deze weg is een maximumsnelheid van 50 km/u toegestaan. Het is echter heel eenvoudig om harder te rijden op deze tweebaansweg. Moet je niet doen, want oom agent staat er geregeld met een lasergun. Zo ook deze gisteren.

En het was meteen een vruchtbare avond. De politie van Rotterdam was getuige van een straatrace tussen een BMW en een Nissan GT-R. Omdat ze met de lasergun slechts een ‘slachtoffer’ eruit konden pikken was de GT-R de pineut. De BMW ging vrijuit. Enorm veel geluk, want de consequenties van de bestuurder van de Nissan zijn niet mals.

De overtreding was ook niet mals. De lasergun betrapt de GT-R op een snelheid van 159 km/u waar 50 km/u is toegestaan. Een overschrijding van 103 km/u. Naast de forse snelheidsovertreding bleek er nog meer mis. De Nissan GT-R stond op Duitse exportplaten die al sinds 21 september 2021 waren verlopen.

De Franse bestuurder van de Nissan GT-R moest zijn rijbewijs ter plaatse inleveren aan de politie van Rotterdam. Ook kon hij een taxi bellen, want de GT-R is hij ook kwijt. Het voertuig werd in beslag genomen. Het rijbewijs gaat in een envelop naar het Openbaar Ministerie.

De officieer van justitie mag onder meer gaan bepalen wat er met de Nissan in kwestie moet gebeuren. Mocht er binnenkort een zwarte GT-R bij Domeinen opduiken dan weet u nu waarom.

Fotocredit: politie_rotterdam_centrum via Instagram