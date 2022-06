Autoluw Rotterdam tóch erdoor gedrukt

Je stemt op een partij die tegen is. Maar die is dan ineens voor. Ai. Autoluw Rotterdam komt zo heel dichtbij.

Als er een stad is waar je nog een beetje de ruimte hebt om met een auto te rijden, is het Rotterdam wel. Waar veel steden kampen met infrastructuur die uit de middeleeuwen stamt, is deze in de Maasstad relatief modern.

Nu zijn de fracties in de gemeenteraad en de wethouders lekker bezig om daar niet gebruik van te maken middels een experiment in de Maastunnel. Het experiment in kwestie was een rijstrook sluiten voor een snelbus die er niet rijdt (ja, echt waar, die moet dus nog komen). Deze frustratie moet zorgen dat mensen niet met de auto gaan.

Rotterdam autoluw

Dat is in het geval van GroenLinks niet zo vreemd. Die hebben het immers jarenlang in hun programma staan. Maar anti-woke-partij Leefbaar Rotterdam was daar jarenlang fel tegen. Om toch het pluche te kunnen pakken, heeft de partij een concessie gedaan door het experiment toch door te laten gaan.

Dat niet alleen, er zijn meer anti-autoplannen. Zo wil het college de stad grotendeels autoluw maken. Leefbaar Rotterdam was jarenlang tegen het ‘wegpesten van de automobilist’, maar heeft de handtekening onder het coalitieakkoord gezet. Overigens zijn Denk en de VVD enorm tegen naar eigen zeggen, maar hebben ze ook een krabbeltje onder het akkoord gezet.

30 km/u, parkeren duurder

Het Oude Weste, Middelland, Nieuwe Westen en Oude Noorden moeten autoluw worden. Binnenkort worden de Westblaak en het Hofplein opnieuw gericht. Ook daarbij houdt men rekening ermee om het de automobilist onmogelijk te maken. De coalitie gaat 20.000.000 euro uitgeven om dat voor elkaar te krijgen. Denk aan meer eenrichtingsverkeer én een lagere snelheid: 30 km/u in plaats van 50 km/u.

Het project Autoluw Rotterdam moet ergens van betaald worden, natuurlijk. Naast de centjes van het rijk (ironisch genoeg voor een deel uit MRB, BPM en accijnzen afkomstig) gaat de stad het betaald parkeren uitbreiden. Voor alle parkeerplaatsen binnen de ring moet worden betaald tot 23:00 uur en de plaatsen in het centrum worden (nog) duurder. Zoals Johan Derksen zou zeggen: zo verkeerd is het nog niet om in de provincie te wonen.

Via: AD.nl

