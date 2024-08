Autoverkopen juli: Kia verkoopt ruim dubbel zoveel als VW

We hebben de verse cijfers van de autoverkopen in juli, met Kia als grote winnaar.

De tijd vliegt, het is potverdorie alweer augustus. De maand juli zit er dus op, wat betekent dat we in de verkoopcijfers van deze maand kunnen duiken. We hebben nu al de cijfers weten te bemachtigen, vers van de Bovag.

De strijd om de nummer één positie in de verkoopstatistieken ging de laatste jaren tussen Volkswagen en Kia. Volkswagen trok vorig jaar aan het langste eind, maar dat gaat ze dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Op dit moment is Kia oppermachtig.

Kia stond afgelopen maand namelijk met stip op nummer één. Ze verkochten bijna 1.000 auto’s meer dan de nummer 2, Volvo. En ten opzichte van Volkswagen verkochten de Koreanen ruimschoots het dubbele. Volkswagen staat slechts op een vijfde positie. Tesla, vorige maand nog het bestverkochte merk, is teruggezakt naar nummer 8.

Hieronder de volledige top 10, met bestverkochte merken in juli:

Kia: 3.488 Volvo: 2.518 Toyota: 1.816 Hyundai: 1.607 Volkswagen: 1.562 BMW: 1.482 Renault: 1.451 Tesla: 1.180 Peugeot: 1.127 Skoda: 1.090

Kia ging niet alleen als geheel lekker, de grootste bestseller van juli was ook een Kia. De Niro om precies te zijn. De nieuwe Niro weet dus het succes van zijn voorganger voort te zetten. De Volvo EX30 en Tesla Model Y bleven ook nog altijd goed verkopen, maar volgen wel op gepaste afstand.

Kia Niro: 1.375 Volvo EX30: 970 Tesla Model Y: 829 Kia Picanto: 763 Hyundai Kona: 697 Volvo EX40/XC40: 672 Renault Clio: 525 Toyota Yaris Cross: 404 Toyota Aygo X: 379 Suzuki Ignis: 356

Voor de motorliefhebbers in ons midden hebben we tot slot ook nog de bestverkochte motormerken:

Kawasaki: 2.263 Yamaha: 2.207 BMW: 1.931 Honda; 1.895 SuzukI: 1.031

Bron: Bovag