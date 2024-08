Gaat deze Porsche 928 weer €1,8 miljoen opbrengen?

De duurste Porsche 928 ooit wordt weer aangeboden op de veiling!

Een 928 is nog een redelijk betaalbare Porsche, om de doodeenvoudige reden dat het geen 911 is. Natuurlijk zijn er ook duurdere exemplaren: voor een mooie 928 GTS wordt zomaar meer dan een ton betaald. Maar er is één 928 die met afstand de duurste is.

Je weet waarschijnlijk al over welke auto we het hebben: de Porsche 928 uit Risky Business. Dit is de auto waarin de legendarische Tom Cruise leerde schakelen. Kennelijk doet deze naam wonderen, want deze auto bracht in 2021 op de veiling bizar veel geld op: 1,98 miljoen dollar.

Iemand wilde deze 928 dus héél graag hebben, maar toch wordt de auto nu na 3 jaar alweer verkocht. Bonhams gaat de auto veilen tijdens Monterey Car Week later deze maand. Voor de film zijn drie 928’s gebruikt, maar het gaat hier om dezelfde auto. Je weet wel, die ene waarin Tom Cruise leerde schakelen.

De auto an sich is niet heel bijzonder. Het is gewoon een vroege 928, wat overigens wel de mooiste versie is. Omdat het een Amerikaanse auto betreft heb je minder vermogen, namelijk 222 pk in plaats van 240 pk. En uiteraard heeft deze auto een handbak, want Tom Cruise leerde hierin schakelen.

De grote vraag is: wat gaat deze auto opbrengen? Was de opbrengst van de vorige veiling een uitschieter, of is de Risky Business 928 echt zoveel waard? Daar gaan we over twee weken achter komen. Bonhams heeft in ieder geval goede hoop, want ze rekenen op 1,4 tot 1,8 miljoen dollar. Wat overigens wel minder is dan de 1,98 miljoen die de auto de laatste keer opbracht. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders.

Tot slot nog een leuk weetje over deze 928: Tom Cruise heeft in deze auto leren schakelen. Als de koppeling is versleten weet je dus wiens schuld het is.