Kia EV3 lekt harder dan doelgroep Omroep Max

De Kia EV3 lekt als een zeef, recht in die mannen-Tena.

Zoals jullie allemaal weten is de toekomst een mediumgrote elektrische crossover. Iedereen wil dat dus jij ook. En dat is het mooie van de vrije markt tegenwoordig, als je het niet wel dan krijg je het alsnog door de bevallige keel gedrukt. Ja, je kan van al die crossovertjes wel een mooie foie gras maken.

Naast de invasie van Chinese elektrische auto’s hebben we natuurlijk ook nog meer Aziatische landen waar de elektrische auto in schwung is. Nee, gek egnoeg is dat niet Japan. Die zijn eventjes hopeloos de plank aan het misslaan als het aankomt op elektrische auto’s. Maak je geen zorgen, de EV’s die ze wel bouwen, zijn zonder uitzondering medium crossovers.

Kia EV3 lekt

Nee het zijn de Zuid-Koreanen van Kia die hard aan de weg aan het timmeren zijn. Ze waren er vroeg bij met de elektrische Soul en later met de e-niro. Vervolgens is er daarnaast nu ook een ‘EV’-lijn die – en dit moet wel toeval zijn – óók EV heet! De EV6 is er al een tijdje en de EV9 hebben we zojuist mogen verwelkomen. Kia gaat de lijn echter uitbreiden met in dit geval dus de Kia EV3.

De onthulling staat gepland voor 27 mei, maar Carwale wist de foto’s te bemachtigen. Ze zijn een tikkeltje korrelig, maar dat mag de pret niet drukken. Een extreme verrassing is het niet, want de nieuwe Kia EV3 lijkt heel erg veel op de Kia EV3 Concept. Zoals je kunt zien zijn er twee varianten (zoals wel vaker met Kia’s), de standaarduitvoering en de GT-Line.

Nog eventjes wachten

Er zijn wel wat verschillen met de concept-versie, maar veel minder dan normaal het geval is. Zelfs de wielen hebben het productiestadium gehaald! Qua interieur is er overigens wel het een en ander gedaan om het productierijp te krijgen. De kleuren (geen mintgroen) en de reguliere knopjes (hallo normale knoppen!) zijn anders.

Qua specificaties is het nog eventjes gissen, evenals naar de prijzen en beschikbaarheid. Maar gezien het feit dat dit segment extreem populair is en Kia het erg goed doet op het moment, zou het ons niet verbazen dat dit een van de bestverkochte auto’s van Nederland gaat worden, we spraken zelf over de nieuwe Golf van Nederland.

Zoals vermeld kunnen we de officiële onthulling op 27 mei verwachten. Wellicht dat er voor die tijd nog wat nieuws druppelt, om het bij de Omroep Max-analogieën te houden