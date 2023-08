Nieuwste compacte Kia is voor Afrika tot in Amerika

Het citaat uit de titel wordt allemaal duidelijk wanneer we je vertellen hoe deze nieuwe kekke sedan van Kia heet.

Er zijn talloze redenen waarom bepaalde markten een auto wel of niet krijgen. Het heeft natuurlijk alles ermee te maken of een auto een beetje goed verkoopt en genoeg geld in het laatje legt om het de moeite waard te maken. Toch moeten we soms met enigszins gepaste jaloezie kijken naar wat andere markten krijgen en accepteren dat Europa soms aan het kortste eind trekt qua modellen. Een model wat van Afrika tot in Amerika verkocht wordt, maar niet bij ons, is deze Kia K3.

K3

Kijk, vandaar het K3-citaat. Kia heeft namen voor al hun auto’s in Europa en ook al zijn ze niet allemaal even briljant, het geeft de auto’s wel iets van karakter. In de VS stapt Kia daar nu vanaf ten faveure van een systeem dat ze in Zuid-Korea al een tijdje gebruiken. Daar gebruikt Kia een systeem wat bekend voorkomt voor BMW-kenners: elke auto heeft een getal dat zijn plaats in het gamma aanduidt. De Picanto is dan K1, de Rio is K2 en de Forte, wat wij de Ceed noemen, is K3. Met de K5, die wij kenden als de Optima, bracht Kia dit systeem naar de VS en deze Kia K3 is de volgende die het mag proberen.

Kia K3

De Kia K3 is dus de opvolger van de Forte, wat een soort Ceed Sedan is voor de VS. Daar leende de Forte dan ook het gros van zijn design van. De huidige Ceed is een prima smoelende auto, maar toch is ‘ie een beetje braaf. Daar neemt de K3 afscheid van. Strak getekende koplampen die bijna één zijn met de grille, iets waar Kia/Hyundai tegenwoordig veel mee experimenteert. De Kia K3 wordt gekenmerkt door een LED-streep die met een scherpe hoek naar onder de koplamp getekend is als dagrijverlichting. Dat geeft de auto iets meer jeu en het oogt niet verkeerd.

Aan de achterkant moeten we een klein beetje gokken, want de achterzijde van de Kia K3 is op de persplaten niet helemaal in beeld. Wel stuurt Kia één van de designschetsen van de achterkant de wereld in en hier valt vooral op dat het een kleine K5 moet zijn. Vooral de schouderlijn en C-stijl waar de daklijn naadloos in de achterruit over gaat is fraai: dat komt rechtstreeks van de K5 en die leende dat weer van de Stinger. Verder conformeert de K3 gewoon aan de huidige trends in Kia-design, dus een doorlopende LED-streep als achterlichten. Alleen de overhang achter is een beetje heftig, maar wij verwachten dat ze qua platform gewoon een Ceed hebben gebruikt en ook diens wielbasis. De combinatie van plastic wielkasten en vrij hoge pootjes geeft wel een soort crossover-aanzicht en daardoor zien wij er wel een beetje Citroën C4 X in, wat niet een compliment is.

Modern interieur

In het interieur neemt Kia haar revanche met de K3. Kia zegt zelf dat ze goed naar de EV6 hebben gekeken en dat zie je wel. Vooral het stuur en het dubbele scherm laat de auto modern ogen, terwijl de rest er precies zo uit ziet als elke andere Kia van de afgelopen paar jaar. Da’s knap, want Kia- en Hyundai-interieurs van een paar jaar geleden zijn niet fantastisch houdbaar en toch kun je met een nieuw stuur en een nieuw scherm ervoor zorgen dat het allemaal ietsje frisser oogt. Premium-materiaalgebruik hoef je overigens niet te verwachten, maar goed, daar betaal je dan ook niet voor.

Zoals vroeger

Een persbericht in 2023 waar de woorden ‘hybrid’ en ‘electric’ niet in voorkomen: daar moeten we eigenlijk erg blij mee zijn. Nou, Kia heeft het over geen van beide met de K3. Verder is het allemaal niet zo spannend, overigens. De standaard motor is de ‘beroemde 1.6’, wat de 1.6 T-GDi zal zijn die je bij ons bijvoorbeeld vindt als verbrandingsmotor in de Niro, Kona, Sportage en Tucson Hybrid. Deze levert 123 pk. Maar de afgebeelde auto, de GT-Line, krijgt een heuse 2.0 liter turbo met 152 pk. Laat dat even op je inwerken: in het hele Kia-gamma in Europa, van Picanto tot Sorento, is 1.6 de grootste motorgrootte die je gaat krijgen. En de VS krijgt een tweeliter in hun versie van de Ceed wat als je ‘zoals vroegâh’ redeneert zelfs een aardig compacte motor is. Overigens komt er ook nog een 1.4 voor ‘exportdoeleinden’, waarmee Kia waarschijnlijk groeimarkten in Midden- en Zuid-Amerika in het vizier heeft.

Daarover gesproken, de fabriek verantwoordelijk voor de Kia K3 is de fabriek in Nuevo Leon, Mexico. Niet geheel toevallig waar momenteel de Kia Forte in elkaar wordt geschroefd. Een naam- en designverandering, maar verder vooral veel van hetzelfde. Voel jij je plots weer zo oya lélé door deze Kia sedan?