Auw! LaFerrari crasht in een stel scooters [video]

Pas op dat je niet pijn aan je ogen krijgt bij het zien van dit filmpje, waarbij een LaFerrari op een onbenullige manier betrokken is bij een crash.

Een LaFerrari tegenkomen is, zelfs in een klein staatje als Monaco, geen dagelijks kost. En logisch, met een oplage van 499 stuks is het een zeldzame verschijning. De hypercar is de afgelopen jaren sterk in waarde gestegen. Overigens net als zijn broertjes de F40, F50, en de Enzo. Met minder dan drie miljoen euro komen aanzetten zal je geen indruk maken.

In Nederland staat er voor zover bij ons bekend nu één te koop. Die kost je meer dan 4 miljoen euro. Kan je een dergelijke uitgave doen, bedenk dan goed of je wel de sleutels zou willen overhandigen aan de parkeerservice..

LaFerrari crash

De eigenaar van deze LaFerrari vond het wel oké om te doen. Hij ontdekte echter snel dat het mis kan gaan. Dit zien we op dit filmpje dat is opgenomen in Monaco. Je mag dáár toch in ieder geval verwachten dat de parkeerhulp veel ervaring heeft met supercars, maar blijkbaar is een LaFerrari lastig te besturen. Het filmpje is op YouTube gezet door G-E Supercars. Vanaf 2:15 is de actie te zien. Eerst zie je de ‘valet’ de supercar aan de kant van de weg en over een zebrapad parkeert.

Tot zover niks aan de hand. Na een tijdje in de auto te hebben gezeten, stapt hij uit. Daar gaat het mis, want we horen de motor nog draaien. Even daarna begint de Ferrari te rijden. De valet ziet dit en probeert zijn fout te herstellen. Helaas is hij te laat. Hij weet nog wel in de auto te komen en te remmen. Toch crasht hij in een paar scooters. Geluk bij een ongeluk dat hij niet een man raakt die er foto’s staat te maken.

Zonde

De crash van de LaFerrari lijkt wel mee te vallen. Zo hard gaat de hypercar toch niet? Bedenk wel dat bijvoorbeeld de frontsplitter van carbon is. Krasjes zijn dus niet te herstellen en het carbon dient vervangen te worden. Tevens zien we krassen op de voorbumper naast de koplamp. Dat gaat zeker wel een duur grapje worden. De eigenaar uit Dubai was ook niet gecharmeerd van de parkeerkunsten en schold hem uit voordat hij de bediende zei om “weg te gaan”.