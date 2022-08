Nieuwe Porsche GT3 RS grijpt terug naar het verleden

De Porsche GT3 RS is net uit en agressiever dan ooit, deze variant is een knipoog naar het subtiele verleden.

Het is een extreem apparaat, zeker voor Porsche-begrippen. De 991.2 GT2 RS was al extreem en werd destijds met enige verbazing ontvangen. De 992 GT3 RS gaat nog een behoorlijke stap verder. Toch is het voor sommige mensen nog niet genoeg en daarom krijgen (vooralsnog) klanten in Amerika de kans om een extra pakketje te bestellen.

Exclusieve extra’s Porsche GT3 RS

Het pakket komt in een beperkte oplage en heet ‘Tribute to Carrera RS Package’. Porsche ziet het als een ode aan het model waar de Rennsport mee begon: de Carrera RS 2.7.

Amerika is het tweede huis van de 911 en een speciaal eerbetoon exclusief aan de VS is de perfecte manier om de 50e verjaardag van de 911 Carrera RS 2.7. te vieren.

Ter ere van het 50ste verjaardag van de Carrera RS 2.7 is deze 992 GT3 RS bedacht. Feitelijk zijn het wast groene details die je vast ook wel met PTS opties kunt bestellen, maar soit. De auto was te zien tijdens de autoshow The Quail in Monterey, Californië. Net zoals de originele RS 2.7 werd aangeboden in wit en groen, is de Tribute to Carrera RS-auto afgewerkt in Pure White en Python Green.

Groen

De kleur zie je overal terug. Het wordt gebruikt voor de stiksels, de verfkleur van de rolkooi, de aluminium wielen en meer. Kopers vinden kleine RS-logo’s op elke eindplaat van de spoiler. Dit is nog niet alles. Elke koplamp heeft zijn eigen witte krijtstreep, een functie die niet beschikbaar is op de normale lijst met in de fabriek beschikbare opties.

Het origineel staat dus centraal. Het pakket is puur uiterlijk vertoon, de prestaties van de auto zijn niet anders het. Wat de Porsche moet kosten in Amerika is niet bekend. Reken maar op een flink prijskaartje. De Duitse autofabrikant brengt deze ode aan de Carrera RS in een gelimiteerde oplage op de markt, exclusief voor de Verenigde Staten.